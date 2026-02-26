Conference League 2025-26: Los resultados más destacados de los Playoffs de Vuelta

Definidos los Octavos de Final. La Conference League entrará finalmente en su fase Final, tras la Fase liguera y los Playoffs, ya conocemos a los 16 equipos que pelearán en busca de conseguir el título del tercer torneo más importante en Europa.

Tras el repechaje, equipos importantes como el AZ Alkmaar del mexicano Mateo Chávez y la Fiorentina dos veces finalista del torneo, lograron avanzar a la siguiente ronda y ahora esperan el sorteo para conocer a su rival en la siguiente ronda.

Mateo Chávez en el AZ Alkmaar vs Ajax | Grosby Group

Equipos que avanzaron a Octavos directos

En la Fase Liguera ocho equipos consiguieron su pase directos a los Octavos de Final, esto al terminar como los mejores en la Clasificatoria. El Strasbourg Alsace de Francia, fue el mejor equipo al conseguir 16 de 18 puntos posibles y terminando invicto.

Entre los otro siete que clasificaron, también está el AEK Atenas del mexicano Orbelín Pineda, así como el Rayo Vallecano de España, el Shakhtar Donetsk y el Sparta Praha, equipos que en el pasado han competido incluso en la Champions League.

Resultados más importantes de los Playoffs

Este jueves se disputaron los partidos de Vuelta del repechaje del torneo. Entre estos juegos se destaca el contundente triunfo de 4-0 del AZ Alkmaar ante el Noah armenio. El triunfo era indispensable tras haber perdido en la Ida por la mínima. Ahora esperan el repechaje para saber si se medirán al AEK o al Sparta Praha

Asimismo está el resultado de la Fiorentina. El conjunto italiano cayó en casa por goleada de 2-4 ante Jagiellonia Białystok de polonia, sin embargo, gracias a un triunfo en la Ida de 3-0 logró clasificarse. Dos goles en tiempo extra le valieron la clasificación a la Fase Final del certamen. En la siguiente ronda apunta a medirse a uno de los dos mejores equipos de la fase liguera.

Fiorentina logró avanzar a Octavos tras caer en casa por marcador de 2-4 | AP

Finalmente está el resultado del Crystal Palace, uno de los grandes candidatos a llevarse el titulo. El cuadro inglés aprovechó la localía para superar al HŠK Zrinjski de Bosnia. El triunfo era importante luego de que terminaran empatados a un gol por bando en la Ida. Ahora espera el sorteo para conocer a si siguiente rival.

Sorteo de Octavos

El sorteo de los Octavos de final, Cuartos de final y Semifinales de la UEFA Conference League 2025/26 tendrá lugar el viernes 27 de febrero de 2026. Los ocho ganadores de los play-offs eliminatorios a doble partido se unen a los ocho mejores equipos de la fase liga quienes serán cabezas de serie para el sorteo y recibirán los partidos de Vuelta.