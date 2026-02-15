Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Fabregas arremete contra su propio jugador y excompañero: "¡Debería practicar otro deporte!"

Fabregas, DT del Como 1907 | AP
Rafael Trujillo 03:10 - 15 febrero 2026
El entrenador del Como, Cesc Fàbregas, estalló de rabia tras la derrota por 1-2 ante la Fiorentina y arremetió contra Álvaro Morata

Cesc Fábregas no se guardó nada al hablar sobre uno de sus jugadores tras la más reciente derrota del Como 1907 en la Serie A. El equipo del DT español sucumbió ante la Fiorentina, resultado que sacó al Como de los puestos de competencias europeas.

La Fiorentina se adelantó en Como con un 0-2 gracias a los goles de Fagioli y Moise Kean. Sin embargo, la expulsión de Vanoli y el posterior autogol de Parisi metieron de nuevo a los anfitriones en el partido. Cesc Fabregas llegó a soñar con que su equipo conseguiría al menos un punto.

Fiorentina se impuso al Como con gol de Fagioli |AP

¡Álvaro Morata vio dos tarjetas amarillas en un minuto y fue expulsado!

Pero no pudo ser. La ofensiva final del Como fue saboteada por su propio delantero, Álvaro Morata. Enzarzado en disputas con Rolando Mandragora y luego con Marin Pongracic, el "punta" cedido por el AC Milan fue amonestado en ambas ocasiones. Y tras la segunda, que conllevó la roja, se marchó a los vestuarios.

Para Fàbregas, excompañero de Morata en el Chelsea durante 2 años, un comportamiento inaceptable. El técnico español del Como se enfadó tanto que, ante las cámaras, le sugirió que dejara el fútbol y buscara otro deporte.

"La provocación es parte del futbol, los que no pueden vivir con eso deberían practicar otro deporte", sentenció Fàbregas a Morata. Luego añadió: "Espero mucho más de un jugador experimentado como él. Sin embargo, no podemos poner excusas y no podemos permitir que lo que hacen otros en el campo nos afecte".
Morata generó la molestia de su entrenador, Cesc Fábregas | IG: @alvaromorata

Cesc Fabregas: "¡Estoy cabreado!"

La verdad es que Morata, de 33 años, se encuentra en una situación complicada. Cedido al Como por el Milan, donde no logró consolidarse, el internacional español solo ha conseguido un gol en 18 partidos.

Fábregas mostró su molestia por la expulsión de Morata | X

Fabregas lo ha apoyado en diversas situaciones a lo largo de la temporada, pero no parece dispuesto a justificarlo indefinidamente. "Estoy cabreado porque no pude ayudar a los chicos a entender la importancia del partido. Les expliqué mi experiencia como futbolista durante la semana, quizás demasiado, pero no fue suficiente. Somos un equipo joven", concluyó el entrenador del Como.

