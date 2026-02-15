André Jardine reconoce el buen momento de Chivas y pide autocrítica en América

El director técnico del América, André Jardine, reconoció el gran momento que atraviesa Chivas y aseguró que para competir ante ellos se necesita un nivel superior.

Previo al encuentro del Clausura 2026 de la Liga MX, el estratega brasileño reveló que incluso felicitó a su homólogo Rojiblanco, Gabriel Milito, por el funcionamiento que ha logrado imprimirle a su equipo.

“Había hablado con Milito antes del juego y lo felicité. Se ven las formas muy claras, encontró el funcionamiento que quería. Sabíamos que sería un partido durísimo por ese momento que atraviesan”, expresó.

Armando 'Hormiga' González celebra su gol contra América en la Jornada 6 del Clausura 2026 | IMAGO 7

Jardine también habló sobre la preparación del equipo para este tipo de compromisos, destacando la importancia de contar con más días de trabajo, aunque dejó claro que no busca excusas.

“Para partidos especiales como el clásico, tener más días de preparación ayuda y es fundamental. Pero no perdimos por eso. Hablar de ese tema sería demeritar la victoria. Chivas vive un gran momento y para enfrentarlos debemos estar un nivel arriba”, afirmó.

Andre Jardine en su área técnica durante el partido entre Chivas y América en el Clausura 2026 | IMAGO 7

En cuanto al presente ofensivo de las Águilas, el técnico admitió que el equipo está lejos del funcionamiento ideal que pretende.

“Preocupa porque este club está acostumbrado a hacer más goles, tanto desde que llegué como en procesos anteriores. Tiene que ver con varios aspectos. Debemos ser fríos en el análisis; estos temas se trabajan internamente. Estamos evaluando y buscando soluciones para ser mejores. Necesitamos recuperar a nuestros principales jugadores de la zona ofensiva”, explicó.

Hormiga González anota el gol del triunfo contra América en el Clásico Nacional del Clausura 2026 | IMAGO 7