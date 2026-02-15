Comentarista comete error grosero al aire y confunde Televisa con Telemundo

Equivocarse es de humanos, pero siempre hay consecuencias. Uno de los momentos más insólitos del Clásico nacional entre América y Chivas, correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX, resultó llegar en las transmisiones en vivo, no dentro del terreno de juego, específicamente en la televisora de Telemundo.

José Luis López y ele quipo de Telemundo I IG:@joseluislopezsalido

¿Qué pasó durante la transmisión?

Ante de que Chivas comenzara a darle un baile al odiado rival amarillo, todo resultaba traqnuilo pata los coemntaritas y analistas de la cadena de televisión. Sin embargo, las cosas tomaron un camino totalmente diferente apenas a los cinco minutos del arranque.

José Luis López con el balón Trionda I IG:@joseluislopezsalido

En el minuto cinco del primer tiempo, el cronista, José Luis López, se encontraba narrando de manera tranquila el Clásico. Todo cambió cuando en un anuncio donde se tenía previsto una mención la televisora local (Telemundo), sin embargo, José Luis López mencionó a Televisa.

Ayer nos percatamos y lo mencionamos en Puesta a Punto de Televisa… de Telemundo deportes ahora, mencionamos ese detalles, dijo en la transmisión en vivo el comentarista, José Luis López.

¿Cómo que de TELEVISA?



No sabía que ya pasaban a las CHIVAS…



pic.twitter.com/CJeZQjtaRa — El Francotirador (@franco_record) February 15, 2026

Burlas y críticas

Tras el insólito momento en la transmisión en vivo a nivel nacional, los fanáticos no tardaron en burlarse del momento que acababan de escuchar, llenando de burlas a López y a la transmisión de Telemundo.

Por su parte, ni la televisora ni el comentarista salieron a declarar nada, por lo que todo quedó en un mal momento para su carrera y que con el paso del tiempo del partido quedó en el olvido.

Clásico Rojiblanco

En cuanto a temas dentro del terreno de juego, las Chivas lograron imponerse en casa ante las águilas luego de poco más de 10 años sin lograrlo. El equipo dirigido por Gabriel Milito consiguió su sexta victoria de manera consecutiva y además de reafirmarse como el superlíder del torneo, también hundió al equipo de Coapa.