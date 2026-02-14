Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Cristiano Ronaldo Jr deslumbra con asistencia de taquito en la Selección Sub-16 de Portugal

Cristiano Ronaldo Jr. no lleva el dorsal 7 como su padre | X: @TeamCRonaldo
Aldo Martínez 17:41 - 14 febrero 2026
El hijo de la leyenda del Real Madrid demostró la calidad que tiene dentro del terreno de juego

A sus apenas 15 años, Cristiano Ronaldo Jr comienza a escribir su propia historia en el futbol internacional. El hijo mayor de Cristiano Ronaldo se volvió tendencia tras protagonizar una jugada de fantasía: un pase de taquito dentro del área que terminó en gol y que ya ilusiona a los seguidores del astro portugués.

Cristiano Ronaldo Jr. | @CabineSport

El juvenil, quien forma parte de la selección sub-16 de Portugal, demostró técnica, visión y sangre fría en una acción que rápidamente se viralizó en redes sociales. La jugada fue difundida por el diario español Marca, medio que destacó la calidad del primogénito del máximo referente luso.

¿Cristiano Ronaldo Jr seguirá los pasos de su padre?

La pregunta no es menor. Su padre, considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, está cerca de alcanzar la histórica cifra de los 1.000 goles como profesional. Más allá de los números, el legado de disciplina, mentalidad y trabajo constante ha sido una marca registrada en la carrera del cinco veces Balón de Oro.

Cristiano Ronaldo Jr. con Portugal | X: @skworldfootball

Esa misma ética es la que ha inculcado en su hijo mayor. Cristiano Ronaldo ha sido abierto sobre su estricta rutina de entrenamiento y alimentación, un método que también aplica en la formación deportiva de Cristiano Ronaldo Jr. La constancia parece estar dando resultados, al menos en esta etapa formativa.

La acción que hoy recorre el mundo ocurrió dentro del área: Júnior logró eludir al portero y, con gran sangre fría, retrasó el balón con un elegante taco para dejar solo a su compañero frente al arco. El remate terminó en gol, coronando una jugada que combinó técnica, creatividad y lectura de juego.

Un futuro prometedor en la Sub-16 de Portugal

Cristiano Ronaldo Jr ya representa a Portugal en categorías juveniles, un paso importante en su desarrollo profesional. Aunque todavía es temprano para hacer comparaciones definitivas, las cualidades que muestra en el campo han generado expectativa entre aficionados y especialistas.

Cristiano Ronaldo, Georgina y Cristiano Jr. en la entrega de los premios The Best | INSTAGRAM: @cristiano

Los videos de sus entrenamientos y partidos continúan acumulando reproducciones, mientras el apellido Ronaldo vuelve a ocupar titulares. Por ahora, el joven talento avanza paso a paso, construyendo su propio camino y demostrando que, más allá del peso del nombre, tiene argumentos futbolísticos para soñar en grande.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

