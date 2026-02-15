“No hemos conseguido nada”: Milito llama a la mesura tras ganar el Clásico

El triunfo en el Clásico Nacional no alteró el discurso de Gabriel Milito. Tras la victoria de Chivas sobre América, el entrenador Rojiblanco pidió serenidad y advirtió que el equipo no debe dejarse llevar por la euforia ni por los elogios.

Hormiga González celebra su gol ante América | IMAGO 7

“Estoy muy tranquilo porque este grupo viene trabajando así desde el año pasado, incluso cuando empezamos perdiendo con León. Nos enfocamos en lo interno, sabiendo que las críticas iban a aparecer, pero también convencidos de que había bases sólidas. Ahora debemos tener mucho cuidado con los elogios desmedidos para que no nos confundan y para mantener el hambre de seguir creciendo”, expresó.

El estratega argentino subrayó que, más allá del impacto anímico que representa vencer al acérrimo rival, el equipo debe mantener los pies en la tierra.

“Ganar el clásico es importante, pero no define nada. Es fundamental actuar con prudencia, reconocer lo que estamos haciendo bien y entender que todavía hay aspectos por mejorar. Faltan muchos partidos y el objetivo aún está lejos”, puntualizó.

Armando 'Hormiga' González celebra su gol contra América en la Jornada 6 del Clausura 2026 | IMAGO 7

En cuanto al desarrollo del encuentro, Milito consideró que su equipo fue superior durante amplios lapsos y que incluso pudo ampliar la ventaja.

“En el primer tiempo fuimos más dominantes; en el segundo, supimos controlar el juego. Sostener ese ritmo durante 90 minutos ante un rival de esta magnitud no es sencillo. Quizá pudimos marcar un gol más y habría sido justo”, concluyó.