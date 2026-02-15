Henry Martín asume el golpe tras el Clásico: “Nos duele, pero debemos reaccionar”

El capitán del America, Henry Martín, dio la cara luego de la derrota en el Clásico Nacional ante Chivas y reconoció que el resultado dejó sensaciones negativas dentro del plantel azulcrema. Sin embargo, aseguró que el equipo debe reaccionar de inmediato y enfocarse en lo que resta del torneo.

Armando 'Hormiga' González celebra su gol contra América en la Jornada 6 del Clausura 2026 | IMAGO 7

“Se habló fuerte y claro porque estas situaciones no pueden repetirse. Hoy lo sufrimos, nos duele, pero tenemos que darle vuelta a la página. Debemos concentrarnos en lo que viene, porque todavía queda mucho por disputar. Nuestro techo es alto, pero primero hay que ser autocríticos”, expresó el delantero.

Hormiga González anota el gol del triunfo contra América en el Clásico Nacional del Clausura 2026 | IMAGO 7

Martín admitió que el equipo no estuvo a la altura en un partido de esta magnitud y señaló que la mejora debe comenzar desde lo individual para fortalecer el funcionamiento colectivo.

“Este grupo tiene mucho para dar. Tenemos que encontrar nuestra mejor versión en lo individual y, a partir de ahí, lo colectivo se irá consolidando partido a partido. Las nuevas incorporaciones nos van a ayudar, pero hoy quedó claro en el marcador que no estuvimos al nivel que exige el club”, apuntó.

Henry Martín en el Clásico Nacional | IMAGO7

Sobre la falta de contundencia con apenas tres goles en el torneo, el atacante reconoció que el equipo está lejos de su mejor versión ofensiva, aunque evitó profundizar en las causas.

“Seguimos las indicaciones y el sistema de juego. Es evidente que no estamos siendo contundentes ni generando las oportunidades necesarias. Tenemos que mejorar en todos los aspectos, especialmente en lo colectivo. No sabría decir exactamente por qué no estamos anotando, pero es claro que debemos dar más”, concluyó.