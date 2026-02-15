Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Henry Martín asume el golpe tras el Clásico: “Nos duele, pero debemos reaccionar”

Henry Martín lamentándose I IMAGO7
Alfredo Olivarez Ramírez 07:52 - 15 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El capitán del América reconoció el mal momento del equipo y su mala participación contra Chivas

El capitán del America, Henry Martín, dio la cara luego de la derrota en el Clásico Nacional ante Chivas y reconoció que el resultado dejó sensaciones negativas dentro del plantel azulcrema. Sin embargo, aseguró que el equipo debe reaccionar de inmediato y enfocarse en lo que resta del torneo.

Armando 'Hormiga' González celebra su gol contra América en la Jornada 6 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Armando 'Hormiga' González celebra su gol contra América en la Jornada 6 del Clausura 2026 | IMAGO 7

“Se habló fuerte y claro porque estas situaciones no pueden repetirse. Hoy lo sufrimos, nos duele, pero tenemos que darle vuelta a la página. Debemos concentrarnos en lo que viene, porque todavía queda mucho por disputar. Nuestro techo es alto, pero primero hay que ser autocríticos”, expresó el delantero.
Hormiga González anota el gol del triunfo contra América en el Clásico Nacional del Clausura 2026 | IMAGO 7
Hormiga González anota el gol del triunfo contra América en el Clásico Nacional del Clausura 2026 | IMAGO 7

Martín admitió que el equipo no estuvo a la altura en un partido de esta magnitud y señaló que la mejora debe comenzar desde lo individual para fortalecer el funcionamiento colectivo.

“Este grupo tiene mucho para dar. Tenemos que encontrar nuestra mejor versión en lo individual y, a partir de ahí, lo colectivo se irá consolidando partido a partido. Las nuevas incorporaciones nos van a ayudar, pero hoy quedó claro en el marcador que no estuvimos al nivel que exige el club”, apuntó.
Henry Martín en el Clásico Nacional | IMAGO7

Sobre la falta de contundencia con apenas tres goles en el torneo, el atacante reconoció que el equipo está lejos de su mejor versión ofensiva, aunque evitó profundizar en las causas.

“Seguimos las indicaciones y el sistema de juego. Es evidente que no estamos siendo contundentes ni generando las oportunidades necesarias. Tenemos que mejorar en todos los aspectos, especialmente en lo colectivo. No sabría decir exactamente por qué no estamos anotando, pero es claro que debemos dar más”, concluyó.
Israel Reyes en el Clásico Nacional | IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
09:09 ‘Decepcionante’: Zague revienta al América tras derrota en el Clásico Nacional
08:31 Así festejó 'Hormiga' González tras hacer el gol de la victoria ante América en el Clásico Nacional
08:26 Comentarista comete error grosero al aire y confunde Televisa con Telemundo
07:52 Henry Martín asume el golpe tras el Clásico: “Nos duele, pero debemos reaccionar”
07:34 “No hemos conseguido nada”: Milito llama a la mesura tras ganar el Clásico
07:20 André Jardine reconoce el buen momento de Chivas y pide autocrítica en América
06:24 ¿Se pierde el Mundial? Neuer se lesiona y es más grave de lo que se pensaba
03:10 Fabregas arremete contra su propio jugador y excompañero: "¡Debería practicar otro deporte!"
01:06 Portada RÉCORD 15 de febrero de 2026
00:48 ¿Frustrados? Alonso Aceves revela cómo está el vestidor de Rayados de Monterrey
Tendencia
1
Empelotados ¡Inaudito! Bad Bunny cambia letra de canción en pleno concierto en Argentina por Messi
2
Contra ¡Hay tiro! Poncho de Nigris reta a Adrián Marcelo a subirse al ring por varios millones de pesos
3
Futbol ¡Desquiciados! Barra del Atlético San Luis quema ataúd con escudo de Querétaro previo al Clásico de la 57
4
Fórmula 1 Valtteri Bottas elogia a Checo Pérez y anticipa una gran dupla en Cadillac para la F1 2026
5
Futbol Real Madrid golea a la Real Sociedad y sueña con el liderato
6
Otros Deportes ¡Oro para México! La delegación mexicana brilla a nivel mundial
Te recomendamos
‘Decepcionante’: Zague revienta al América tras derrota en el Clásico Nacional
Futbol
15/02/2026
‘Decepcionante’: Zague revienta al América tras derrota en el Clásico Nacional
Hormiga González celebra su gol ante América | IMAGO 7
Futbol
15/02/2026
Así festejó 'Hormiga' González tras hacer el gol de la victoria ante América en el Clásico Nacional
Comentarista comete error grosero al aire y confunde Televisa con Telemundo
Empelotados
15/02/2026
Comentarista comete error grosero al aire y confunde Televisa con Telemundo
Henry Martín asume el golpe tras el Clásico: “Nos duele, pero debemos reaccionar”
Futbol
15/02/2026
Henry Martín asume el golpe tras el Clásico: “Nos duele, pero debemos reaccionar”
Gabriel Milito da indicaciones durante el Clásico Nacional de Chivas contra América | IMAGO 7
Futbol
15/02/2026
“No hemos conseguido nada”: Milito llama a la mesura tras ganar el Clásico
André Jardine en lamento durante el Clásico Nacional de Chivas contra América en el Clausura 2026 | IMAGO 7
Futbol
15/02/2026
André Jardine reconoce el buen momento de Chivas y pide autocrítica en América