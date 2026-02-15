Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Raúl Jiménez entró de cambio en remontada de Fulham ante Stoke City en FA Cup

Harrison Reed celebra tras su gol de la remontada ante Stoke City en la FA Cup | AP
Harrison Reed celebra tras su gol de la remontada ante Stoke City en la FA Cup | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 10:10 - 15 febrero 2026
Los Cottagers avanzaron a Octavos de Final del torneo y este lunes conocerán a su rival de esta siguiente ronda

El sueño copero sigue vivo para los Cottagers. Gracias a un error de Tommy Simkin, que en el primer tiempo fue clave para mantener la ventaja de Stoke City, permitió la remontada de Fulham en su visita al Britanni Stadium en la Cuarta Ronda de la FA Cup.

Raúl Jiménez empezó el partido en la banca de suplentes y aunque ingresó al minuto 77, tuvo poca participación en el ataque de su equipo. Ahora al mexicano como al resto de su equipo les queda esperar para conocer a su rival en Octavos de Final.

Lamine Cisse de Stoke City se enfrenta a Antonee Robinson de Fulham en el partido de FA Cup | AP
Lamine Cisse de Stoke City se enfrenta a Antonee Robinson de Fulham en el partido de FA Cup | AP

Así fue la victoria de Fulham ante Stoke City

En la primera mitad, Simkin tuvo varias intervenciones que mantuvieron a su equipo con ventaja en el marcador. Sin embargo, cuando faltaba poco tiempo para el tiempo extra, el portero cometió un error en la salida y permitió el segundo gol de los visitantes.

En su afán de no despejar, Simkin buscó jugar por el centro y Harrison Reed anticipó para robar el esférico. El capitán de lo Cottagers avanzó y definió con un tiro raso para firmar la remontada 1-2 al minuto 84, marcador que se mantuvo hasta el final del compromiso.

Bae Jun-Ho celebra con sus compañeros de Stoke City tras tomar la ventaja contra Fulham | AP
Bae Jun-Ho celebra con sus compañeros de Stoke City tras tomar la ventaja contra Fulham | AP

Fue el segundo gol de Reed en la Temporada 2025-26, primero en la FA Cup, y que le valió a los dirigidos por Marco Silva el boleto a los Octavos de Final de la competencia. Kevin fue el autor del tanto del empate al minuto 55, luego de que en la primera mitad Jun-Ho Bae adelantó a los locales al 19'.

Raúl Jiménez salió al banquillo en el arranque del partido e ingresó hasta el minuto 77, en lugar de Rodrigo Muniz, pero tuvo poca relevancia al ataque. Fue el sexto encuentro en el cual el canterano de América comenzó como suplente en la actual campaña.

Harrison Reed celebra con Timothy Castagne en la remontada contra Stoke City en la Cuarta Ronda de la FA Cup | AP
Harrison Reed celebra con Timothy Castagne en la remontada contra Stoke City en la Cuarta Ronda de la FA Cup | AP

¿Cuándo jugará Fulham los Octavos de Final?

Será este lunes 16 de febrero que se celebre el sorteo de los Octavos de Final. Por ahora, Chelsea, Wrexham, West Ham, Mansfield Town, Manchester City, Norwich City, Southampton, Newcastle United, Liverpool, Leeds United, Wolverhampton y Sunderland son los equipos clasificados.

Por ahora, los Cottagers se enfocarán en su próximo compromiso de la Premier League, en la Jornada 27 de la Temporada 2025-26. Fulham visitará a Sunderland el próximo domingo 22 de febrero a las 8:00 horas (tiempo del centro de México).

