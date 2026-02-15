Y se quejan del Cuauhtémoc: Wolverhampton derrota al Grimsby Town en una cancha irreconocible

El duelo de la Copa Inglesa entre Grimsby Town y Wolverhampton quedó marcado por un protagonista inesperado: el pésimo estado del terreno de juego en Blundell Park. Las condiciones climatológicas de los días previos pasaron factura y el césped lució irreconocible, afectando el desarrollo del partido y generando múltiples comentarios en redes sociales.

Wolves vs Grimbsy Town en la Copa Inglesa I AP

Desde el silbatazo inicial fue evidente que el balón no rodaría con normalidad. El campo presentaba huecos visibles y amplias zonas cubiertas más de lodo que de pasto, lo que obligó a ambos equipos a modificar su planteamiento y apostar por un juego más directo y físico.

Un terreno impropio de la Copa Inglesa

El escenario del encuentro, el histórico Blundell Park, casa del Grimsby Town, mostró una imagen lejana a la de un torneo de alto prestigio como la Copa Inglesa. Las recientes lluvias y las complicaciones climatológicas dejaron el césped en condiciones similares a una cancha amateur, con botes irregulares y resbalones constantes.

Victroia del Wolves ante el Grimbsy Town en la Copa Inglesa I AP

El equipo visitante, el Wolverhampton Wanderers, también sufrió las consecuencias del terreno. Aunque partía como favorito por la diferencia de categorías, le costó imponer su estilo debido a la dificultad para circular el esférico y generar juego elaborado.

Las cámaras de televisión captaron cómo en varias jugadas el balón se frenaba abruptamente en charcos o cambiaba de dirección tras impactar en zonas deterioradas. Esto elevó el riesgo de lesiones y obligó a los futbolistas a extremar precauciones en cada disputa.

The pitch at Grimsby Town was real muddy as Wolves beat them 1-0 in the FA Cup 😬 pic.twitter.com/OmJ9argkBc — B/R Football (@brfootball) February 15, 2026

Partido trabado y triunfo por la mínima

El desarrollo del encuentro fue cerrado y áspero, con pocas oportunidades claras de gol. Las condiciones del campo favorecieron un choque de contacto, con balones largos y disputas constantes en medio sector.

La diferencia llegó gracias al defensor uruguayo Santiago Bueno, quien apareció para marcar el único tanto del partido y darle la victoria 1-0 a los Wolves. El tanto resultó determinante en un contexto donde cada aproximación exigía un esfuerzo extra por el estado del césped.

Más allá del resultado, el partido dejó abierta la discusión sobre la calidad de los terrenos en competiciones de alto nivel. Aunque el Wolverhampton avanzó con lo justo, la imagen del campo en Blundell Park terminó siendo el tema central de una noche donde el lodo fue casi tan protagonista como el balón.

Copa de la Liga en Inglaterra I AP