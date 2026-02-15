Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Gabriel Milito compara al América con Mazatlán

Gabriel Milito en el Clásico Nacional I IMAGO7
Aldo Martínez 10:16 - 15 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El técnico del rebaño aseguró que el Clásico tenía la misma relevancia que cualquier otro juego

La Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX tuvo como protagonista al actual superlíder del campeonato, las Chivas Rayadas del Guadalajara, quienes se impusieron a las Águilas del Águilas del América en el Estadio Akron, en un duelo que según palabras del técnico, Gabriel Milito, tuvo la misma importancia que cualquier oro.

Hormiga González celebra su gol ante América | IMAGO 7
Hormiga González celebra su gol ante América | IMAGO 7

¿Qué dio Milito?

Luego de su importante e imponente victoria sobre el equipo azulcrema, el estratega de las Chivas aseguró que pese a ser el Clásico Nacional, la importancia de la planeación y preparación del partido es exactamente la misma que en cualquier otro juego.

Sinceramente el partido que preparamos contra Mazatlán de visitantes, para mí tenía la misma importancia que el partido de hoy, confesó el estratega de Chivas en conferencia de prensa. 
Gabriel Milito en el Estadio Akron I IMAGO7

Milito añadió que la idea que trata de contagiar en sus jugadores es que se le de la misma seriedad a cada partido, dándole importancia a cada uno de ellos y sin restar metro a los rivales.

Internamente el grupo tiene claro que todos los partidos son importantes y cada desarrollo de cada partido tiene su dificultad, concluyó Gabriel Milito.
Chivas festeja con su gente tras ganar el Clásico Nacional | IMAGO7

Chivas y su temporada de ensueño

El equipo del Rebaño Sagrado no solo se llevó en casa tres puntos sino que también se reafirmó como el mejor equipo de la campaña, además de postularse como uno de los candidatos a levantar el título.

En cuanto a temas del Clásico, Chivas rompe una larga y agónica racha de casi 10 años sin vencer en casa a las Águilas, pues su última victoria en Liga MX fue en el Clausura 2017 cuando se impusieron 1-0.

Con su victoria en casa, el cuadro rojiblanco suma 18 puntos de 18 posibles, siendo el amo y señor del campeonato. Por su parte, América cayó hasta la décima posición, quedándose con solo seis puntos.

Últimos videos
Lo Último
12:04 “Mis hijos eran inocentes”: Sarah Tinoco Araújo rompe el silencio tras tragedia familiar
11:26 Rayo Vallecano golea al Atlético de Madrid de Obed Vargas y se alejan del descenso
11:15 ¡Cazzu y Bad Bunny juntos en Argentina!: así fue el reencuentro
11:13 Juegos Olímpicos Milan-Cortina 2026: ¿Por qué descalificaron a la mexicana Sarah Schelper en esquí alpino?
10:51 Y se quejan del Cuauhtémoc: Wolverhampton derrota al Grimsby Town en una cancha irreconocible
10:37 ¿Ataque contra Yeri Mua? Le ponchan las llantas en el segundo piso del Periférico
10:23 Matías Almeyda en riesgo de una sanción histórica
10:23 Julián Araujo marca de último minuto para sellar remontada del Celtic
10:16 Gabriel Milito compara al América con Mazatlán
10:10 Raúl Jiménez entró de cambio en remontada de Fulham ante Stoke City en FA Cup
Tendencia
1
Empelotados ¡Inaudito! Bad Bunny cambia letra de canción en pleno concierto en Argentina por Messi
2
Contra ¡Hay tiro! Poncho de Nigris reta a Adrián Marcelo a subirse al ring por varios millones de pesos
3
Futbol ¡Desquiciados! Barra del Atlético San Luis quema ataúd con escudo de Querétaro previo al Clásico de la 57
4
Fórmula 1 Valtteri Bottas elogia a Checo Pérez y anticipa una gran dupla en Cadillac para la F1 2026
5
Futbol Real Madrid golea a la Real Sociedad y sueña con el liderato
6
Otros Deportes ¡Oro para México! La delegación mexicana brilla a nivel mundial
Te recomendamos
“Mis hijos eran inocentes”: Sarah Tinoco Araújo rompe el silencio tras tragedia familiar
Contra
15/02/2026
“Mis hijos eran inocentes”: Sarah Tinoco Araújo rompe el silencio tras tragedia familiar
Rayo Vallecano golea al Atlético de Madrid de Obed Vargas y se alejan del descenso
Futbol
15/02/2026
Rayo Vallecano golea al Atlético de Madrid de Obed Vargas y se alejan del descenso
¡Cazzu y Bad Bunny juntos en Argentina!: así fue el reencuentro
Contra
15/02/2026
¡Cazzu y Bad Bunny juntos en Argentina!: así fue el reencuentro
Sarah Schelper compitió en la prueba Super-G Race en el esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 | AP
Otros Deportes
15/02/2026
Juegos Olímpicos Milan-Cortina 2026: ¿Por qué descalificaron a la mexicana Sarah Schelper en esquí alpino?
Y se quejan del Cuauhtémoc: Wolverhampton derrota al Grimsby Town en una cancha irreconocible
Futbol
15/02/2026
Y se quejan del Cuauhtémoc: Wolverhampton derrota al Grimsby Town en una cancha irreconocible
¿Ataque contra Yeri Mua? Le ponchan las llantas en el segundo piso del Periférico
Contra
15/02/2026
¿Ataque contra Yeri Mua? Le ponchan las llantas en el segundo piso del Periférico