Gabriel Milito compara al América con Mazatlán

La Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX tuvo como protagonista al actual superlíder del campeonato, las Chivas Rayadas del Guadalajara, quienes se impusieron a las Águilas del Águilas del América en el Estadio Akron, en un duelo que según palabras del técnico, Gabriel Milito, tuvo la misma importancia que cualquier oro.

Hormiga González celebra su gol ante América | IMAGO 7

¿Qué dio Milito?

Luego de su importante e imponente victoria sobre el equipo azulcrema, el estratega de las Chivas aseguró que pese a ser el Clásico Nacional, la importancia de la planeación y preparación del partido es exactamente la misma que en cualquier otro juego.

Sinceramente el partido que preparamos contra Mazatlán de visitantes, para mí tenía la misma importancia que el partido de hoy, confesó el estratega de Chivas en conferencia de prensa.

Gabriel Milito en el Estadio Akron I IMAGO7

Milito añadió que la idea que trata de contagiar en sus jugadores es que se le de la misma seriedad a cada partido, dándole importancia a cada uno de ellos y sin restar metro a los rivales.

Internamente el grupo tiene claro que todos los partidos son importantes y cada desarrollo de cada partido tiene su dificultad, concluyó Gabriel Milito.

Chivas festeja con su gente tras ganar el Clásico Nacional | IMAGO7

Chivas y su temporada de ensueño

El equipo del Rebaño Sagrado no solo se llevó en casa tres puntos sino que también se reafirmó como el mejor equipo de la campaña, además de postularse como uno de los candidatos a levantar el título.

En cuanto a temas del Clásico, Chivas rompe una larga y agónica racha de casi 10 años sin vencer en casa a las Águilas, pues su última victoria en Liga MX fue en el Clausura 2017 cuando se impusieron 1-0.