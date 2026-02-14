Álvaro Morata protagoniza insólita expulsión en el partido ante Fiorentina

El Como 1907 ha sido un equipo bastante importante en la temporada para la Serie A, ya que de la mano de su entrenador Cesc Fábregas ha tenido una gran actuación, manteniéndose en el Top 10 de la tabla de posiciones.

Sin embargo, este sábado 14 de febrero, en el partido que abría la actividad sabatina de la Jornada 25, el equipo sufrió una derrota ante Fiorentina, quienes se encuentran en peligro de descenso, y no solo eso, pues Álvaro Morata fue parte de una insólita expulsión.

Fiorentina venció a Como en casa | AP

¿Cómo se fue expulsado el delantero español?

Como sufrió una derrota muy importante 1-2 ante Fiorentina, lo cual ha significado un auténtico 'oasis' para los de la 'Viola' debido a que con esos puntos han salido de la zona de descenso en la Serie A. La expulsión de Morata se dio en el final del partido.

Álvaro había ingresado en el minuto 57, por lo que jugó la mayoría del tiempo de la segunda mitad, pero en el minuto 87, recibió su primera tarjeta preventiva por una discusión con Mandrágora; sin embargo, todo continuó cuando Ranieri lo empujó, algo que lo molestó, empujándolo de regreso, pero ahí no acabó todo.

Con Ranieri tendido en el césped, Morata dio una patada, con lo que el árbitro central decidió mostrarle la segunda tarjeta amarilla y expulsarlo con tan solo minutos de antelación del final del compromiso.

¿Qué dijo su entrenador acerca de esto?

La derrota que ha sufrido Como ante la Fiore es dolorosa debido a la localía y a la actualidad del cuadro morado, pero a Fábregas le ha molestado aún más que Morata no haya sabido controlar sus emociones, incluso siendo uno de los jugadores de mayor experiencia en el club.

La provocación forma parte del futbol. Quien no pueda convivir con esta faceta se tiene que dedicar a otra cosa. Es un jugador de experiencia, espero mucho más en este sentido

Con la victoria, Fiorentina se ha alejado por poco de los puestos de descenso, pues aunque está empatado en puntos con Lecce, la diferencia goleadora los mantiene por el momento a salvo; en el caso de Como, una victoria le habría permitido subirse a puestos de Conference League, peroal haber perdido, se quedan en el séptimo puesto a un punto de Atalanta.