Resumen de actividades del 14 de febrero en Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

La octava jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 estuvo marcada por momentos históricos, emociones fuertes y participación latinoamericana en disciplinas tradicionales de nieve y hielo con el mexicano Lasse Gaxiola como protagonista.

La noticia más destacada de la jornada llegó desde el esquí alpino, donde el brasileño Lucas Pinheiro Braathen conquistó la medalla de oro en el slalom gigante masculino, convirtiéndose en el primer atleta de Brasil y de toda América del Sur en ganar una presea en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Pinheiro, de 25 años y con raíces noruegas por parte de padre, dominó las dos mangas de la competencia en el Stelvio Ski Centre de Bormio. Con un tiempo combinado de 2:25.00 superó al suizo Marco Odermatt por 0.58 segundos, mientras que otro suizo, Loïc Meillard, se adjudicó el bronce.

La victoria de Pinheiro no solo rompió récords deportivos, sino que también simbolizó un hito cultural para Brasil, cuyo himno nacional se escuchó por primera vez en una ceremonia de premiación de los Juegos de Invierno y desató celebraciones tanto en Italia como en su país.

¿Cómo le fue a Lasse Gaxiola?

En otra de las actuaciones que acapararon atención, el joven esquiador mexicano Lasse Gaxiola, de apenas 18 años, hizo su debut olímpico en la prueba de slalom gigante masculino, terminando en la posición 53.

La participación de Gaxiola representa un momento significativo para México, ya que se consolidó como el atleta más joven de la delegación y formó una dupla histórica junto a su madre, la también esquiadora Sarah Schleper, al competir ambos en una misma edición de los Juegos.

Más competencias

Además de las competencias alpinas, el día incluyó otras pruebas destacadas en diversas disciplinas. En skeleton femenino, la austríaca Janine Flock se subió al escalón más alto del podio en su cuarta participación olímpica, consolidándose como una figura veterana del deporte.

El dominio noruego continuó en el medallero con una victoria en la relevos 4×7.5 km de esquí de fondo femenino, mientras que en patinaje de velocidad el neerlandés Jens van ’t Wout se llevó el oro en los 1500 metros. En hockey sobre hielo, la selección de Estados Unidos aseguró una victoria importante ante Dinamarca (5-3), mientras que otros equipos avanzaron a fases posteriores del torneo.

