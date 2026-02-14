Debut del mexicano, Lasse Gaxiola en Milano-Cortina marca un hito histórico para el deporte invernal

Lasse Gaxiola emocionó a miles de mexicanos al desplegar su talento en la nieve. El joven de 18 años debutó en los Juegos Olímpicos de Invierno que reflejó una evolución positiva en el esquí alpino nacional.

Lasse Gaxiola en Juegos Olímpicos de Invierno | AP

El atleta tricolor firmó un tiempo de 1:27.23 en su primer recorrido del slalom gigante. Con este registro, Gaxiola cerró en la posición 56 entre más de 80 competidores en una actuación que mezcla aprendizaje y valentía.

¿Quién es Lasse Gaxiola?

Este evento resultó especial debido al peso del apellido que acompaña al esquiador. Gaxiola es hijo de la legendaria Sarah Schleper, quien también compitió en la cita olímpica para sumar su séptima edición histórica.

Ambos se convirtieron oficialmente en la primera pareja de madre e hijo en competir en una misma justa invernal. Este suceso iguala lo hecho por Nino Salukvadze y Tsotne Machavariani en tiro deportivo durante Río 2016.

Lasse Gaxiola en acción en Juegos Olímpicos de Invierno | AP

En la historia del esquí alpino para nuestro país, el referente es Hubertus von Hohenlohe. El veterano logró un lugar 26 como mejor registro nacional, marca que el joven Gaxiola aspira a superar pronto.

La presencia de Lasse en la final simboliza la continuidad de México en los deportes de invierno. La delegación mantiene viva la llama blanca que nació con pioneros en otras disciplinas durante el siglo pasado.

Antecedentes en la justa

Ejemplos como los esgrimistas Ángel y Pilar Roldán en Roma 1960 o Eduardo Prieto y su hijo en 1932 respaldan esta herencia. Hoy, ese legado familiar se traslada con éxito a las montañas de la nieve italiana.

Gaxiola no ganó medalla en esta ocasión, pero confirmó que el esquí alpino mexicano tiene un relevo generacional. El reloj marcó el tiempo oficial, mientras el corazón de México vislumbra un futuro prometedor en la disciplina.