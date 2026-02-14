‘No está para jugar 90 minutos cada tres días’: Arbeloa aclara situación de Carvajal

El cuadro del Real Madrid parece comenzar a ‘ver la luz’ luego del cambio de técnico, pues a falta del juego del Barcelona el conjunto blanco se pone como líder de LaLiga tras derrotar a la Real Sociedad. Sin embargo, aún queda un tema pendiente que tiene especulando a los fans ya la afición, el caso Álvaro Arbeloa y Dani Carvajal, el cual según el técnico es un ‘proceso de recuperación’.

Real Madrid en el Santiago Bernabéu tras partido de LaLiga vs Real Sociedad | AP

¿Qué dijo Arbeloa?

Luego de la goleada protagonizada por Vinicius Júnior ante el equipo de los txuri-urdin de 4-1, el estratega merengue habló sobre la falta de minutos del capitán del equipo, Dani Carvajal.

El primer paso lo ha dado hoy evidentemente, han sido 30 minutos muy buenos, me ha gustado la ovación del estadio, creo que se la merece y tenemos muchos partidos por delante, aseguró el técnico.

Carvajal mando mensaje a Tebas | AP

El técnico español confirmó que la falta de minutos del capi son por un proceso de adaptación luego de un largo periodo de recuperación tras su lesión, por lo que los juegos por delante serán cruciales para ver el proceso,

Tanto Trend como Dani viene de un periodo claro de baja y creo que ninguno de los dos está para jugar 90 minutos cada tres días, pero vamos a necesitar a los dos durante toda la temporada, son jugadores diferentes que no pueden ayudar y mi objetivo es tenerlos a los dos al 100 por ciento, concluyó Arbeloa.

Carvajal l AP

Urgencia de jugadores en el Madrid

La baja de jugadores en el equipo de la Castellana es un problema que han arrastrado desde el comienzo de la temporada, especialmente en la zona defensiva, por lo que la recuperación de Arnold y Carvajal llegan como caídas del cielo.

Tras las declaraciones de Arbeloa, todo parece indicar que la lateral derecha seguirá en manos de Fede Valverde como titular las próximas semanas y su relevo será dividido entre el inglés y Dani Carvajal.