Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

‘No está para jugar 90 minutos cada tres días’: Arbeloa aclara situación de Carvajal

Arbeloa y Dani Carvajal | AP / AP
Aldo Martínez 17:08 - 14 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El estratega del Real Madrid confesó que la recuperación del lateral va bien pero no lo van a arriesgar

El cuadro del Real Madrid parece comenzar a ‘ver la luz’ luego del cambio de técnico, pues a falta del juego del Barcelona el conjunto blanco se pone como líder de LaLiga tras derrotar a la Real Sociedad. Sin embargo, aún queda un tema pendiente que tiene especulando a los fans ya la afición, el caso Álvaro Arbeloa y Dani Carvajal, el cual según el técnico es un ‘proceso de recuperación’.

Real Madrid en el Santiago Bernabéu tras partido de LaLiga vs Real Sociedad | AP

¿Qué dijo Arbeloa?

Luego de la goleada protagonizada por Vinicius Júnior ante el equipo de los txuri-urdin de 4-1, el estratega merengue habló sobre la falta de minutos del capitán del equipo, Dani Carvajal.

El primer paso lo ha dado hoy evidentemente, han sido 30 minutos muy buenos, me ha gustado la ovación del estadio, creo que se la merece y tenemos muchos partidos por delante, aseguró el técnico.
Carvajal mando mensaje a Tebas | AP

El técnico español confirmó que la falta de minutos del capi son por un proceso de adaptación luego de un largo periodo de recuperación tras su lesión, por lo que los juegos por delante serán cruciales para ver el proceso,

Tanto Trend como Dani viene de un periodo claro de baja y creo que ninguno de los dos está para jugar 90 minutos cada tres días, pero vamos a necesitar a los dos durante toda la temporada, son jugadores diferentes que no pueden ayudar y mi objetivo es tenerlos a los dos al 100 por ciento, concluyó Arbeloa.
Carvajal l AP

Urgencia de jugadores en el Madrid

La baja de jugadores en el equipo de la Castellana es un problema que han arrastrado desde el comienzo de la temporada, especialmente en la zona defensiva, por lo que la recuperación de Arnold y Carvajal llegan como caídas del cielo.

Tras las declaraciones de Arbeloa, todo parece indicar que la lateral derecha seguirá en manos de Fede Valverde como titular las próximas semanas y su relevo será dividido entre el inglés y Dani Carvajal.

Vinicius Júnior anotando gol vs Real Sociedad en LaLiga | AP
Últimos videos
Lo Último
17:10 ¡Desquiciados! Barra del Atlético San Luis queman ataúd con escudo de Querétaro previo al Clásico de la 57
17:08 ‘No está para jugar 90 minutos cada tres días’: Arbeloa aclara situación de Carvajal
16:55 Álvaro Morata protagoniza insólita expulsión en el partido ante Fiorentina
16:30 Atlas lanza jersey conmemorativo previo a duelo ante Pachuca
16:27 ¡Oro para México! La delegación mexicana brilla a nivel mundial
16:15 Valtteri Bottas elogia a Checo Pérez y anticipa una gran dupla en Cadillac para la F1 2026
16:14 Real Madrid golea a la Real Sociedad y sueña con el liderato
16:12 Sigue la Fase I de Contingencia Ambiental en el Valle de México este sábado 14 de febrero
16:07 Cuauhtémoc Blanco calienta el Clásico Nacional: "Vamos a darles una ching..."
15:56 Cantante brasileño aconseja a Carlo Ancelotti convocar a Neymar con la selección
Tendencia
1
Futbol Cristiano Ronaldo marca en su regreso con el Al Nassr y comanda la victoria
2
Empelotados Luis García se le 'declara' a Martinoli en pleno 14 de febrero
3
Futbol Barcelona presenta queja formal por el polémico arbitraje en la Copa del Rey
4
Futbol Mohamed descarta a Boca Juniors y prioriza su continuidad en Toluca
5
Futbol Sebastián Abreu prioriza el Mundial: "Lo importante es que Gilberto Mora llegue a la Copa del Mundo"
6
Contra VIDEO: Alcaldesa de Cuauhtémoc acusa emboscada en operativo y muestra los golpes que recibió
Te recomendamos
¡Desquiciados! Barra del Atlético San Luis queman ataúd con escudo de Querétaro previo al Clásico de la 57
Futbol
14/02/2026
¡Desquiciados! Barra del Atlético San Luis queman ataúd con escudo de Querétaro previo al Clásico de la 57
‘No está para jugar 90 minutos cada tres días’: Arbeloa aclara situación de Carvajal
Futbol
14/02/2026
‘No está para jugar 90 minutos cada tres días’: Arbeloa aclara situación de Carvajal
Álvaro Morata protagoniza insólita expulsión en el partido ante Fiorentina
Futbol
14/02/2026
Álvaro Morata protagoniza insólita expulsión en el partido ante Fiorentina
Atlas lanza jersey conmemorativo previo a duelo ante Pachuca
Futbol
14/02/2026
Atlas lanza jersey conmemorativo previo a duelo ante Pachuca
¡Oro para México! La delegación mexicana brilla a nivel mundial
Otros Deportes
14/02/2026
¡Oro para México! La delegación mexicana brilla a nivel mundial
Valteri Bottas y Checo Pérez con la nueva mercancía de Cadillac | Sitio Oficial Tommy Hilfiger
Fórmula 1
14/02/2026
Valtteri Bottas elogia a Checo Pérez y anticipa una gran dupla en Cadillac para la F1 2026