Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Cristiano Ronaldo marca en su regreso con el Al Nassr y comanda la victoria

Cristiano Ronaldo festeja un gol Al-Nassr | X: @Cristiano
Cristiano Ronaldo festeja un gol Al-Nassr | X: @Cristiano
David Torrijos Alcántara 13:29 - 14 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El gol del "Bicho" llegó apenas al minuto 18 del compromiso disputado este sábado en territorio saudí

Cristiano Ronaldo regresó a las canchas de forma espectacular con el Al Nassr en la Jornada 22 de la liga árabe. El astro portugués anotó el primer tanto del encuentro frente al Al Fateh tras superar sus diferencias con la directiva. El duelo finalizó con victoria para su equipo de 0-2.

El gol del "Bicho" llegó apenas al minuto 18 del compromiso disputado este sábado en territorio saudí. Ronaldo aprovechó un servicio preciso de Sadio Mané para definir con potencia desde el punto penal y adelantar a su escuadra.

Cristiano Ronaldo en acción con Al Nassr | AP

Este partido marcó el fin de la ausencia del capitán luso, quien decidió no participar en los duelos anteriores ante Al Riyadh y Al Ittihad. Su regreso resulta vital para las aspiraciones del conjunto que dirige actualmente el estratega Jorge Jesús.

¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a CR7 a iniciar una huelga?

La estrella mundial se ausentó de la actividad oficial debido a fuertes discrepancias con el Fondo de Inversión Pública (PIF). El conflicto escaló a nivel global e incluso desató rumores sobre una posible salida definitiva del país del Golfo Pérsico.

Las quejas del atacante se centraron en deudas salariales que afectaban a diversos empleados de la institución deportiva. Además, Ronaldo exigió la restitución de facultades para los dirigentes portugueses José Semedo y Simão Coutinho dentro del club.

Tras alcanzar un acuerdo satisfactorio con el grupo económico dueño del equipo, el delantero retomó los entrenamientos grupales. La directiva optó por preservarlo durante el torneo continental para asegurar su presencia física en este duelo clave de liga.

Cristiano Ronaldo en el partido | @Cristiano

El impacto del goleador en la lucha por el título de la Saudi Pro League

Con esta anotación, el Al Nassr se mantiene firme en la pelea por el liderato general contra el Al Hilal y el Al Ahli. La presencia de su máxima figura devuelve la confianza a una afición que temía perder a su referente histórico.

Ayman Yahya fue el autor del segundo gol al minuto 78, para confirmar tres puntos vitales en su búsqueda del liderato de la liga árabe.

MINUTO CRISTIANO RONALDO
Cristiano Ronaldo con Al Nassr | RÉCORD

El equipo mostró una cara ofensiva mucho más agresiva con la sociedad conformada entre el portugués y el senegalés Sadio Mané. Se espera que la regularidad de Cristiano Ronaldo se mantenga durante el cierre de la campaña 2025-26.

Últimos videos
Lo Último
15:17 Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver Cruz Azul vs Tigres?
15:02 FOTOS / Amor a lo grande: Así fue la boda colectiva en la Ciudad de México
14:29 Sandro Tonali lidera remontada de Newcastle sobre Aston Villa en FA Cup
14:00 VIDEO: Equipo de El Costeño sufre asalto en CDMX; sospecha de un posible ataque directo
13:29 Cristiano Ronaldo marca en su regreso con el Al Nassr y comanda la victoria
13:13 Marx Arriaga: las polémicas con la SEP que le costaron el cargo
12:47 ¡Oficial! Chivas sufre la baja de Luis Romo previa al Clásico de Clásicos contra América
12:35 Team Giannis vence en el juego de las celebridades antes del NBA All Star Game
12:30 Ronaldo Cisneros revela que el sueldo en Costa Rica "compite" con Liga MX
12:25 VIDEO: Estafan a Mr. Doctor con más de medio millón de pesos; ya identificó al culpable
Tendencia
1
Futbol Cristiano Ronaldo marca en su regreso con el Al Nassr y comanda la victoria
2
Empelotados Luis García se le 'declara' a Martinoli en pleno 14 de febrero
3
Futbol Barcelona presenta queja formal por el polémico arbitraje en la Copa del Rey
4
Futbol Mohamed descarta a Boca Juniors y prioriza su continuidad en Toluca
5
Futbol Sebastián Abreu prioriza el Mundial: "Lo importante es que Gilberto Mora llegue a la Copa del Mundo"
6
Contra VIDEO: Alcaldesa de Cuauhtémoc acusa emboscada en operativo y muestra los golpes que recibió
Te recomendamos
Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver Cruz Azul vs Tigres?
Futbol
14/02/2026
Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver Cruz Azul vs Tigres?
FOTOS / Amor a lo grande: Así fue la boda colectiva en la Ciudad de México
Contra
14/02/2026
FOTOS / Amor a lo grande: Así fue la boda colectiva en la Ciudad de México
Sandro Tonali lidera remontada de Newcastle sobre Aston Villa en FA Cup
Futbol
14/02/2026
Sandro Tonali lidera remontada de Newcastle sobre Aston Villa en FA Cup
VIDEO: Equipo de El Costeño sufre asalto en CDMX; sospecha de un posible ataque directo
Contra
14/02/2026
VIDEO: Equipo de El Costeño sufre asalto en CDMX; sospecha de un posible ataque directo
Cristiano Ronaldo festeja un gol Al-Nassr | X: @Cristiano
Futbol
14/02/2026
Cristiano Ronaldo marca en su regreso con el Al Nassr y comanda la victoria
Marx Arriaga: las polémicas con la SEP que le costaron el cargo
Contra
14/02/2026
Marx Arriaga: las polémicas con la SEP que le costaron el cargo