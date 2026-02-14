Cristiano Ronaldo marca en su regreso con el Al Nassr y comanda la victoria

Cristiano Ronaldo regresó a las canchas de forma espectacular con el Al Nassr en la Jornada 22 de la liga árabe. El astro portugués anotó el primer tanto del encuentro frente al Al Fateh tras superar sus diferencias con la directiva. El duelo finalizó con victoria para su equipo de 0-2.

El gol del "Bicho" llegó apenas al minuto 18 del compromiso disputado este sábado en territorio saudí. Ronaldo aprovechó un servicio preciso de Sadio Mané para definir con potencia desde el punto penal y adelantar a su escuadra.

Cristiano Ronaldo en acción con Al Nassr | AP

Este partido marcó el fin de la ausencia del capitán luso, quien decidió no participar en los duelos anteriores ante Al Riyadh y Al Ittihad. Su regreso resulta vital para las aspiraciones del conjunto que dirige actualmente el estratega Jorge Jesús.

¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a CR7 a iniciar una huelga?

La estrella mundial se ausentó de la actividad oficial debido a fuertes discrepancias con el Fondo de Inversión Pública (PIF). El conflicto escaló a nivel global e incluso desató rumores sobre una posible salida definitiva del país del Golfo Pérsico.

Las quejas del atacante se centraron en deudas salariales que afectaban a diversos empleados de la institución deportiva. Además, Ronaldo exigió la restitución de facultades para los dirigentes portugueses José Semedo y Simão Coutinho dentro del club.

Tras alcanzar un acuerdo satisfactorio con el grupo económico dueño del equipo, el delantero retomó los entrenamientos grupales. La directiva optó por preservarlo durante el torneo continental para asegurar su presencia física en este duelo clave de liga.

Cristiano Ronaldo en el partido | @Cristiano

El impacto del goleador en la lucha por el título de la Saudi Pro League

Con esta anotación, el Al Nassr se mantiene firme en la pelea por el liderato general contra el Al Hilal y el Al Ahli. La presencia de su máxima figura devuelve la confianza a una afición que temía perder a su referente histórico.

Ayman Yahya fue el autor del segundo gol al minuto 78, para confirmar tres puntos vitales en su búsqueda del liderato de la liga árabe.

Cristiano Ronaldo con Al Nassr | RÉCORD