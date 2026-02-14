Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

FOTOS / Amor a lo grande: Así fue la boda colectiva en la Ciudad de México

Los felices matrimonios estuvieron con sus ramos y muchas llevaron vestidos / FB: @ClaraBrugadaM
Jorge Reyes
Jorge Reyes 15:02 - 14 febrero 2026
El Día del Amor y la Amistad fue testigo de una de las ceremonias masivas más grandes del país

La Ciudad de México celebró el 14 de febrero con una postal inolvidable: 2 mil 378 parejas dieron el “sí, acepto” en una boda colectiva organizada por el Gobierno capitalino en el Auditorio Nacional.

El emblemático recinto, acostumbrado a conciertos y espectáculos, cambió las luces del escenario por votos de amor y copas al aire, mientras la jefa de Gobierno, Clara Brugada, fungió como testigo principal de las uniones.

Por la igualdad en el matrimonio

En su mensaje, la mandataria capitalina llamó a construir matrimonios basados en la igualdad y el respeto.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, estuvo al frente de la boda masiva en el Auditorio Nacional / FB: @ClaraBrugadaM

“Hoy están aquí 2 mil 378 parejas que decidieron unir sus vidas. Vengo a felicitarles de todo corazón. Este gobierno, como ustedes, cree en el valor de declarar su amor públicamente. Somos una ciudad amorosa y de derechos, una ciudad que cuida, protege y acompaña”, expresó.

Brugada subrayó que el matrimonio debe edificarse sobre principios sólidos.

“Quiero que sepan que la Ciudad de México les respalda. La paz se construye en los territorios, en las casas y en las familias, así de diversas como son. El amor es amor, es respetuoso y nos transforma para ser mejores personas y para hacer una mejor ciudad”, afirmó.
Más de 2 mil 300 parejas se juraron amor eterno en una ceremonia masiva / FB: @ClaraBrugadaM

Amor diverso y nuevas oportunidades

Entre las butacas del Auditorio Nacional se vivieron escenas memorables:

  • Parejas jóvenes y de la tercera edad

  • Mujeres con mujeres

  • Hombres con hombres

  • Quienes se casan por primera vez

  • Quienes decidieron darse una segunda oportunidad

Cada historia fue distinta, pero todas compartieron el mismo momento: frente a frente, las parejas se miraron a los ojos mientras las juezas del Registro Civil les pidieron sellar su compromiso con palabras propias.

La boda se realizó en el marco del Día del Amor y la Amistad / FB: @ClaraBrugadaM

Hubo promesas susurradas, miradas cómplices, besos y un brindis multitudinario que hizo eco en todo el recinto cuando, al unísono, levantaron sus copas y dijeron: “salud”.

Como en toda boda, no faltó el pastel simbólico que partieron algunas parejas en el escenario junto a la jefa de Gobierno.

Más que romance: certeza jurídica

Más allá del romanticismo, el acto también tiene un peso legal importante. Para muchos asistentes, el acta de matrimonio representa certeza jurídica, derechos y protección familiar.

Al finalizar la ceremonia, en la explanada del Auditorio se instalaron mesas por alcaldía donde las parejas recogieron su documento oficial, formalizando así su unión ante la ley.

La CDMX volvió a dejar claro que es una ciudad donde el amor se celebra en grande… y con respaldo institucional.

