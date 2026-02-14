FOTOS / Amor a lo grande: Así fue la boda colectiva en la Ciudad de México

La Ciudad de México celebró el 14 de febrero con una postal inolvidable: 2 mil 378 parejas dieron el “sí, acepto” en una boda colectiva organizada por el Gobierno capitalino en el Auditorio Nacional.

El emblemático recinto, acostumbrado a conciertos y espectáculos, cambió las luces del escenario por votos de amor y copas al aire, mientras la jefa de Gobierno, Clara Brugada, fungió como testigo principal de las uniones.

Por la igualdad en el matrimonio

En su mensaje, la mandataria capitalina llamó a construir matrimonios basados en la igualdad y el respeto.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, estuvo al frente de la boda masiva en el Auditorio Nacional / FB: @ClaraBrugadaM

“Hoy están aquí 2 mil 378 parejas que decidieron unir sus vidas. Vengo a felicitarles de todo corazón. Este gobierno, como ustedes, cree en el valor de declarar su amor públicamente. Somos una ciudad amorosa y de derechos, una ciudad que cuida, protege y acompaña”, expresó.

Brugada subrayó que el matrimonio debe edificarse sobre principios sólidos.

“Quiero que sepan que la Ciudad de México les respalda. La paz se construye en los territorios, en las casas y en las familias, así de diversas como son. El amor es amor, es respetuoso y nos transforma para ser mejores personas y para hacer una mejor ciudad”, afirmó.

Más de 2 mil 300 parejas se juraron amor eterno en una ceremonia masiva / FB: @ClaraBrugadaM

Amor diverso y nuevas oportunidades

Entre las butacas del Auditorio Nacional se vivieron escenas memorables:

Parejas jóvenes y de la tercera edad

Mujeres con mujeres

Hombres con hombres

Quienes se casan por primera vez

Quienes decidieron darse una segunda oportunidad

Cada historia fue distinta, pero todas compartieron el mismo momento: frente a frente, las parejas se miraron a los ojos mientras las juezas del Registro Civil les pidieron sellar su compromiso con palabras propias.

La boda se realizó en el marco del Día del Amor y la Amistad / FB: @ClaraBrugadaM

Hubo promesas susurradas, miradas cómplices, besos y un brindis multitudinario que hizo eco en todo el recinto cuando, al unísono, levantaron sus copas y dijeron: “salud”.

Como en toda boda, no faltó el pastel simbólico que partieron algunas parejas en el escenario junto a la jefa de Gobierno.

Más que romance: certeza jurídica

Más allá del romanticismo, el acto también tiene un peso legal importante. Para muchos asistentes, el acta de matrimonio representa certeza jurídica, derechos y protección familiar.

Al finalizar la ceremonia, en la explanada del Auditorio se instalaron mesas por alcaldía donde las parejas recogieron su documento oficial, formalizando así su unión ante la ley.