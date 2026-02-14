FOTOS / Amor a lo grande: Así fue la boda colectiva en la Ciudad de México
La Ciudad de México celebró el 14 de febrero con una postal inolvidable: 2 mil 378 parejas dieron el “sí, acepto” en una boda colectiva organizada por el Gobierno capitalino en el Auditorio Nacional.
El emblemático recinto, acostumbrado a conciertos y espectáculos, cambió las luces del escenario por votos de amor y copas al aire, mientras la jefa de Gobierno, Clara Brugada, fungió como testigo principal de las uniones.
Por la igualdad en el matrimonio
En su mensaje, la mandataria capitalina llamó a construir matrimonios basados en la igualdad y el respeto.
“Hoy están aquí 2 mil 378 parejas que decidieron unir sus vidas. Vengo a felicitarles de todo corazón. Este gobierno, como ustedes, cree en el valor de declarar su amor públicamente. Somos una ciudad amorosa y de derechos, una ciudad que cuida, protege y acompaña”, expresó.
Brugada subrayó que el matrimonio debe edificarse sobre principios sólidos.
“Quiero que sepan que la Ciudad de México les respalda. La paz se construye en los territorios, en las casas y en las familias, así de diversas como son. El amor es amor, es respetuoso y nos transforma para ser mejores personas y para hacer una mejor ciudad”, afirmó.
Amor diverso y nuevas oportunidades
Entre las butacas del Auditorio Nacional se vivieron escenas memorables:
Parejas jóvenes y de la tercera edad
Mujeres con mujeres
Hombres con hombres
Quienes se casan por primera vez
Quienes decidieron darse una segunda oportunidad
Cada historia fue distinta, pero todas compartieron el mismo momento: frente a frente, las parejas se miraron a los ojos mientras las juezas del Registro Civil les pidieron sellar su compromiso con palabras propias.
Hubo promesas susurradas, miradas cómplices, besos y un brindis multitudinario que hizo eco en todo el recinto cuando, al unísono, levantaron sus copas y dijeron: “salud”.
Como en toda boda, no faltó el pastel simbólico que partieron algunas parejas en el escenario junto a la jefa de Gobierno.
Más que romance: certeza jurídica
Más allá del romanticismo, el acto también tiene un peso legal importante. Para muchos asistentes, el acta de matrimonio representa certeza jurídica, derechos y protección familiar.
Al finalizar la ceremonia, en la explanada del Auditorio se instalaron mesas por alcaldía donde las parejas recogieron su documento oficial, formalizando así su unión ante la ley.
La CDMX volvió a dejar claro que es una ciudad donde el amor se celebra en grande… y con respaldo institucional.