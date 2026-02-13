San Valentín 2026: así cuidará la policía a los enamorados en CDMX

Porque los corazones no deben latir por miedo, sino por amor, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México anunció el despliegue de un megaoperativo para blindar las calles este fin de semana, con motivo del Día del Amor y la Amistad.

El Operativo Cupido se implementará desde este viernes 13 al domingo 15 de febrero en las 16 alcaldías de la capital, con el objetivo de reforzar la seguridad en zonas comerciales, restaurantes, plazas y puntos turísticos que suelen llenarse de enamorados por estas fechas.

Las autoridades capitalinas desplegará más de 14 mil policías para reforzar el Día de los Enamorados / FB: @PoliciaCDMX

“La acción preventiva tiene como finalidad dar seguridad a los paseantes, visitantes y ciudadanos que acuden a realizar compras, brindar apoyo a los transeúntes, consumidores y trabajadores de los establecimientos comerciales; además de efectuar recorridos y patrullajes preventivos en plazas comerciales, tiendas de autoservicio, zonas restauranteras, sitios turísticos, así como en el transporte público”, informó la SSC.

¿Qué incluye el operativo?

14,463 policías desplegados

1,029 patrullas , 35 motocicletas, tres grúas

10 ambulancias, cinco motoambulancias y cuatro unidades del ERUM

Un helicóptero de los Cóndores realizando sobrevuelos disuasivos

Por tierra y por aire, los enamorados podrán estar seguros disfrutando su día / FB: @PoliciaCDMX

Los elementos también estarán apoyando en cruces, vialidades principales, estaciones de transporte público y puntos de concentración alta, además de vigilar que no haya actos delictivos o alteraciones del orden.

Cupido va con aplicación

La SSC recordó que la ciudadanía puede usar la app “Mi Policía” para pedir acompañamiento si se va a hacer una compra importante o una transacción bancaria, o para recibir apoyo inmediato en caso de emergencia:

Más de mil patrullas y 35 motocicletas se suman a la vigilancia en las 16 alcaldías / FB: @PoliciaCDMX