Empelotados

Christian Giménez deja Fox Sports y se une a un nuevo proyecto televisivo

Chaco Giménez, hoy analista de Fox Sports | IMAGO7
Rafael Trujillo 21:47 - 12 febrero 2026
El histórico exjugador de Pachuca y Cruz Azul, cambió de televisoras

El exfutbolista y analista deportivo Christian 'Chaco' Giménez ha concluido su etapa en Fox Sports para embarcarse en un nuevo desafío profesional en otra cadena televisiva.

Giménez, quien se había consolidado como uno de los panelistas principales en programas de la televisora, ahora formará parte de un nuevo equipo de analistas. El anuncio se realizó a través de las redes sociales de su nueva casa, confirmando el cambio que se venía especulando.

Chaco Giménez dejó a Fox Sports | IMAGO7

El exjugador de equipos emblemáticos como Cruz Azul, Pachuca, América y Veracruz, continuará su carrera en los medios de comunicación, aportando su experiencia y perspectiva del fútbol.

Un anuncio creativo para una nueva etapa

La noticia se oficializó mediante un video publicado en redes sociales. En el clip, se observa al Chaco Giménez revisando en su teléfono imágenes de los equipos en los que militó durante su exitosa carrera como futbolista. Finalmente, selecciona como fondo de pantalla el logotipo de su nueva empresa, sellando así su incorporación de manera simbólica.

La salida de Christian Giménez se suma a una lista de varias personalidades que han migrado de Fox Sports a este nuevo proyecto televisivo. Este movimiento de talentos ha sido una constante desde el inicio de las transmisiones de la nueva cadena.

Entre las figuras más destacadas que han realizado este cambio se encuentra el reconocido narrador Raúl Orvañanos. A él se le unen otros nombres importantes del periodismo y análisis deportivo como Rubén Rodríguez, Fernando Cevallos y Rafael Márquez Lugo, quienes también formaban parte de la programación habitual de Fox Sports.

Chaco se une a otros ex de Fox Sports | IMAGO7
