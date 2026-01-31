¡Sale del aire! Fox Sports es retirado de importante sistema de cable

MEGA anunció una modificación en su parrilla de canales deportivos tras retirar las señales de FOX Sports México, que eran distribuidas en el país bajo un esquema vinculado a Grupo Lauman. Esta decisión fue compartida por PLATINUM Sports en sus redes sociales, y marca un ajuste relevante en la oferta deportiva que se transmite en la plataforma.

En el mensaje difundido se explicó que, luego de eliminar FOX Sports Premium y otras señales de FOX Sports México, MEGA incorporó una señal adicional del nuevo FOX, propiedad de FOX Corporation, en el canal 310. Los cambios entraron en vigor sin que se emitiera un comunicado oficial amplio por parte de la empresa.

Fox Sports México | AP

Las señales de FOX Sports México que dejaron de estar disponibles estaban asociadas a derechos de transmisión que habían sido negociados por Grupo Lauman, responsable de la operación de la marca en territorio mexicano. Estas señales abarcaban diversas ligas y eventos deportivos, incluidos partidos de futbol y competencias internacionales.

El ajuste de la parrilla de MEGA ocurre en un contexto más amplio donde las señales deportivas de FOX en México han enfrentado cambios contractuales. Parte de este proceso ha implicado la transición de contenido a otras plataformas, además de la reconfiguración de licencias y derechos de marca.

FOX Sports l IMAGO7

Cambios en la disponibilidad de señales deportivas

La salida de las señales deportivas de FOX Sports México de la plataforma MEGA implica que los usuarios ya no encontrarán dicha programación bajo el mismo paquete. En su lugar, la nueva señal de FOX ofrece contenidos determinados por FOX Corporation, que pueden diferir en la cobertura de eventos y transmisiones.

Este tipo de modificaciones en la oferta de canales puede afectar la forma en que los espectadores acceden a eventos específicos, dependiendo de la programación que cada señal incluya. La actualización del canal 310 con la señal del nuevo FOX forma parte de estos ajustes.

Fox Sports México | IMAGO7

Contexto de los derechos de transmisión en México

Las señales de FOX Sports México operadas por Grupo Lauman han sido parte del ecosistema televisivo deportivo nacional durante varios años, con transmisiones de ligas como NFL, Premier League y partidos de futbol mexicano. Sin embargo, en los últimos meses, parte del contenido comenzó a migrar hacia otras plataformas vinculadas a FOX Corporation.