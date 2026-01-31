Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

¡Sale del aire! Fox Sports es retirado de importante sistema de cable

Fox Sports | MEXSPORT
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 14:20 - 31 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
MEGA ya no tendrá a la plataforma de Grupo Lauman

MEGA anunció una modificación en su parrilla de canales deportivos tras retirar las señales de FOX Sports México, que eran distribuidas en el país bajo un esquema vinculado a Grupo Lauman. Esta decisión fue compartida por PLATINUM Sports en sus redes sociales, y marca un ajuste relevante en la oferta deportiva que se transmite en la plataforma.

En el mensaje difundido se explicó que, luego de eliminar FOX Sports Premium y otras señales de FOX Sports México, MEGA incorporó una señal adicional del nuevo FOX, propiedad de FOX Corporation, en el canal 310. Los cambios entraron en vigor sin que se emitiera un comunicado oficial amplio por parte de la empresa.

Fox Sports México | AP

Las señales de FOX Sports México que dejaron de estar disponibles estaban asociadas a derechos de transmisión que habían sido negociados por Grupo Lauman, responsable de la operación de la marca en territorio mexicano. Estas señales abarcaban diversas ligas y eventos deportivos, incluidos partidos de futbol y competencias internacionales.

El ajuste de la parrilla de MEGA ocurre en un contexto más amplio donde las señales deportivas de FOX en México han enfrentado cambios contractuales. Parte de este proceso ha implicado la transición de contenido a otras plataformas, además de la reconfiguración de licencias y derechos de marca.

FOX Sports l IMAGO7

Cambios en la disponibilidad de señales deportivas

La salida de las señales deportivas de FOX Sports México de la plataforma MEGA implica que los usuarios ya no encontrarán dicha programación bajo el mismo paquete. En su lugar, la nueva señal de FOX ofrece contenidos determinados por FOX Corporation, que pueden diferir en la cobertura de eventos y transmisiones.

Este tipo de modificaciones en la oferta de canales puede afectar la forma en que los espectadores acceden a eventos específicos, dependiendo de la programación que cada señal incluya. La actualización del canal 310 con la señal del nuevo FOX forma parte de estos ajustes.

Fox Sports México | IMAGO7

Contexto de los derechos de transmisión en México

Las señales de FOX Sports México operadas por Grupo Lauman han sido parte del ecosistema televisivo deportivo nacional durante varios años, con transmisiones de ligas como NFL, Premier League y partidos de futbol mexicano. Sin embargo, en los últimos meses, parte del contenido comenzó a migrar hacia otras plataformas vinculadas a FOX Corporation.

Al momento, MEGA mantiene activa la nueva señal de FOX en el canal 310, que forma parte de su oferta deportiva actualizada. La plataforma continúa operando con su programación general, mientras que los suscriptores observan los ajustes en la disponibilidad de canales relacionados con eventos deportivos.

Últimos videos
Lo Último
15:31 VIDEO: ¡Balazos, persecución y caos! Trailero se lanza contra policías en la México-Texcoco
15:20 Revelan correos entre Elon Musk y Jeffrey Epstein: emails muestran posibles planes para visitar su isla privada
15:09 AJ Styles se retira de la lucha libre tras perder en Royal Rumble ante Gunther
14:57 Rayados exporta otra joya de su cantera a Europa
14:43 Refuerzan la alerta por Frente Frío 32: las autoridades mantiene la guardia arriba
14:28 Segunda muerte por sarampión en México: bebé de 1 año fallece en Tlaxcala por complicaciones
14:23 Sorpresa en la Bundesliga: Bayern no pudo con Hamburgo y deja escapar dos puntos
14:20 ¡Sale del aire! Fox Sports es retirado de importante sistema de cable
14:19 Christian Martinoli confesó la razón de su ausencia en el amistosos de México
14:03 FC Juárez busca reforzarse con un canterano del FC Barcelona
Tendencia
1
Empelotados Presentadora de FOX arremete contra sus detractores: ‘Es ridículo que me digan trans’
2
Futbol ¡Bombazo! Toluca ficha a exfutbolista de Real Madrid para el Clausura 2026
3
Futbol Nicolás Larcamón y su auxiliar fueron expulsados en el duelo ante Juárez
4
Futbol ¡Con los niños no! Allan Saint-Maximin denunció que sus hijos fueron víctima de racismo
5
Futbol ¡Dramático! Cruz Azul derrota a Bravos en Juárez pidiendo la hora
6
Futbol ¿Joao Pedro llega a Cruz Azul?
Te recomendamos
VIDEO: ¡Balazos, persecución y caos! Trailero se lanza contra policías en la México-Texcoco
Contra
31/01/2026
VIDEO: ¡Balazos, persecución y caos! Trailero se lanza contra policías en la México-Texcoco
Revelan correos entre Elon Musk y Jeffrey Epstein: emails muestran posibles planes para visitar su isla privada
Contra
31/01/2026
Revelan correos entre Elon Musk y Jeffrey Epstein: emails muestran posibles planes para visitar su isla privada
AJ Styles se retira de la lucha libre tras perder en Royal Rumble ante Gunther
Lucha
31/01/2026
AJ Styles se retira de la lucha libre tras perder en Royal Rumble ante Gunther
Rayados exporta otra joya de su cantera a Europa
Futbol
31/01/2026
Rayados exporta otra joya de su cantera a Europa
Refuerzan la alerta por Frente Frío 32: las autoridades mantiene la guardia arriba
Contra
31/01/2026
Refuerzan la alerta por Frente Frío 32: las autoridades mantiene la guardia arriba
Segunda muerte por sarampión en México: bebé de 1 año fallece en Tlaxcala por complicaciones
Contra
31/01/2026
Segunda muerte por sarampión en México: bebé de 1 año fallece en Tlaxcala por complicaciones