Tony Valls anuncia nuevo trabajo tras dejar Fox Sports luego de 15 años

El periodista deportivo Antonio "Tony" Valls ha anunciado una nueva etapa profesional tras dejar a Fox Sports, cadena en la que colaboró durante más de una década y media. La noticia fue compartida por el propio comunicador a través de sus redes sociales.

Dejó Fox Sports

Hace poco más de un mes, Valls oficializó su salida de Fox Sports, rememorando los desafíos y logros que definieron su trayectoria en el canal. El periodista recordó sus inicios y los sacrificios personales que implicó perseguir sus metas profesionales.

"En un capítulo fascinante de 15 temporadas que hoy llega a su final.... Hoy cierro este ciclo con el corazón lleno y la mirada puesta en lo que viene", expresó Valls en su comunicado.

Tony Valls | X: @TonyVallsFox

Una nueva etapa

Ahora, Valls inicia una nueva etapa al unirse a Fox One. De la mano de Raúl Orvañanos, con quien compartió muchos años en Fox Sports, Valls anunció su llegada a la nueva televisora. La noticia fue compartida en redes sociales donde Orvañanos 'le da la palabra a Valls.'

"Así es, he llegado a Fox", comentó Valls en el video promocional. Además, se reveló que haría su debut con la televisora este miércoles en el partido de UEFA Champions League entre el campeón defensor PSG y Newcastle.

FOX One llega a México | FOX

Una trayectoria forjada desde abajo

Sus primeros pasos los dio en Guadalajara, su ciudad natal, donde su pasión por la comunicación lo llevó a trabajar en una estación de radio como editor de audio y asistente de producción. Su perseverancia le abrió las puertas para debutar como narrador en el Canal 58 de Guadalajara, para después incursionar en el periodismo impreso en el diario Occidental.

Una vez en Fox Sports, el comentarista fue parte de transmisiones de Champions League, Europa League, Conference League, Concacaf, Liga MX varonil y femenil, Copa MX, Premier League, Serie A, Bundesliga, MLS, Liga de Ascenso y mucho más.

Además, el comentarista pudo estar presente en eventos de gran magnitud, entre los que se incluyen, la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Tigres. Los Juegos Olímpicos de Río 2016, entre muchos otros.

