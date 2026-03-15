Chivas sigue imparable en casa tras vencer a Santos con la 'Hormiga' como figura

Intratables en casa. Chivas mantiene su gran momento en el torneo y el paso perfecto en el Estadio Akron tras vencer 3-0 a Santos Laguna, con Armando 'Hormiga' González como la gran figura de la noche. El delantero rojiblanco firmó un doblete y lanzó un claro mensaje al 'Vasco' Javier Aguirre en busca de un lugar en la lista final rumbo a la Copa del Mundo.

El goleador del Guadalajara fue el gran protagonista del encuentro al extender su racha anotadora en el campeonato y liderar a su equipo hacia su noveno partido consecutivo sin perder como local.

Chivas mantiene el invicto en su casa | MexSport

El partido fue completamente rojiblanco

Chivas dominó el encuentro desde los primeros minutos y ese control pronto se reflejó en el marcador. La primera anotación llegó tras una gran jugada colectiva que comenzó con Omar Govea. Posteriormente, Efraín Álvarez envió una diagonal hacia Roberto Alvarado, quien sacó un disparo que fue atajado por Carlos Acevedo; sin embargo, atento al rebote apareció Armando González para empujar el balón al fondo de la red y colocar el 1-0.

La afición rojiblanca celebró con entusiasmo el primer tanto de la tarde, mientras su goleador realizaba un “jutsu” como parte de su característico festejo, provocando una ovación de los seguidores presentes.

El Guadalajara continuó explotando con eficacia las bandas de Santos Laguna, y fue precisamente por el sector derecho donde llegó el segundo gol del encuentro. En una pelota larga, Richie Ledezma llegó hasta línea de fondo y envió un pase al segundo poste, donde apareció nuevamente la 'Hormiga' para firmar su doblete y desatar la locura en las gradas del Estadio Akron.

'Hormiga' festejando su séptimo gol del torneo | MexSport

Tras la anotación, González celebró con sus compañeros y luego levantó las manos en referencia al manga japonés Dragon Ball, recreando la popular “Genkidama”. El gesto fue replicado por la afición, que alzó los brazos junto al delantero en un momento de gran conexión entre el jugador y la tribuna.

Cerca del final de la primera mitad apareció Raúl Rangel para mantener la ventaja rojiblanca. El arquero de Chivas reaccionó de gran manera ante un intento de Luis Gómez, quien trató de bombear el balón para sorprenderlo, pero el guardameta evitó la anotación y provocó una gran reacción de la afición.

¿Tuviste un deja vu?

Con el partido prácticamente resuelto y tras firmar su doblete, la 'Hormiga' abandonó el terreno de juego entre aplausos y una merecida ovación, mientras la afición reconocía el esfuerzo de su goleador, pieza clave para mantener el paso perfecto del Guadalajara en casa.

Con 20 goles en el actual año futbolístico, 12 en el semestre pasado y ocho en el presente, Armando González se ha consolidado como el referente ofensivo del Rebaño, además de ser un elemento fundamental en el gran momento que atraviesa el equipo en el campeonato.

Marín recreó un golazo de taquito de hace algunos torneos | MexSport