'Aun tengo algo por hacer': André Jardine se mantiene firme en el banquillo del América

Feliz en Coapa. André Jardine, a pesar de haber sido sondeado por Cruzeiro del Brasileirao, no tiene intenciones por salir de América en este momento. Además de recordar que aún tiene un contrato vigente, el director técnico brasileño mencionó que aún tiene metas por cumplir con las Águilas. Por lo tanto, el estratega se siente feliz con el equipo azulcrema y centrado en competir en Liga MX y ser campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

André Jardine, hablando en conferencia de prensa tras partido de América | MEXSPORT

La semana anterior, Cruzeiro se acercó con el entorno de Jardine en busca de convertirlo en su director técnico. Más allá de que no es el primer sondeo que el estratega brasileño recibe en el último año, Jardine rechazó nuevamente los acercamientos. Incluso, el entrenador, de acuerdo con reportes, aseguró que aún tiene metas por cumplir en Coapa. Por lo tanto, Jardine no busca salir de club en este momento.

Y después del partido de Vuelta ante Philadelphia Union, en el cual América avanzó a Cuartos de Final de la CONCACAF Champions Cup, André habló al respecto. Al ser cuestionado sobre si estaba centrado en Coapa a pesar de los sondeos, el estratega no dudó en decir que sí. Además, dejó en claro que aunque ya fue multicampeón en México, siente que aún tiene objetivos por cumplir en el Nido.

André Jardine quejándose del arbitraje en pleno partido de Concachampions | MEXSPORT

Tengo contrato vigente por más de un año. Muy feliz con el proyecto del club, apoyado por todas las partes. Es complicado que cualquier oferta me mueva en este momento. Lo que busco de un club lo tengo en América y voy a ser un entrenador que en toda mi carrera voy a valorar esto. Me siento aún con algo por hacer en América. Escribimos algo en la historia y el sentimiento es de algo por hacer. Antes de salir tengo aún algo por hacer”, declaró el brasileño.

Ese objetivo por cumplir en América es la CONCACAF Champions Cup, torneo que no ha podido ganar en dos ediciones con las Águilas. Incluso, un día antes de este último encuentro, el estratega brasileño remarcó que la prioridad este semestre es el torneo internacional, algo que no han podido ganar con él en el banquillo y que busca finalmente cumplir con dicha meta.

André Jardine en celebración con Alejandro Zendejas en partido de América en la Liga MX | IMAGO 7

Voy a conducir los dos torneos. En Concachampions no hay rotación, son los 11 mejores para este partido y en liga es donde, a veces, tenemos que pensar en la carga, siempre que un jugador pueda jugar, una rotación, en Concachampions son los 11 mejores para el momento”, dijo el estratega el pasado martes.

Luego de 150 partidos dirigidos en el banquillo azulcrema, André Jardine ya escribió historia, pues en poco menos de tres años se convirtió en el director técnico más ganador del América. Además de un histórico tricampeonato de Liga MX, el brasileño también conquistó un Campeón de Campeones y la Supercopa.