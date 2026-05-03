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Canelo Álvarez celebra el triunfo de Jaime Munguía

Saúl 'Canelo' Álvarez | MEXSPORT
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 09:11 - 03 mayo 2026
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El pugilista tapatío respalda a Munguía, miembro del 'Canelo Team'

La jerarquía del boxeo mexicano se unificó en una celebración tras la contundente victoria de Jaime Munguía sobre Armando Reséndiz en la T-Mobile Arena. Más allá del cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) obtenido por el tijuanense, el foco de la noche se centró en el respaldo público de Saúl "Canelo" Álvarez, quien subió al ring para reconocer la evolución de su compatriota.

Munguía derrotó al Toro por decisión de los jueces | AP

'CANELO' RESPALDA A MUNGUÍA

Al finalizar el combate, una de las imágenes más potentes fue el encuentro entre el campeón indiscutido y Munguía. Álvarez, quien ha seguido de cerca la preparación del joven boxeador, no escatimó en elogios al evaluar el desempeño técnico mostrado en la división de los supermedianos.

"La verdad, muy feliz con Jaime. Todo lo que aprendió", declaró "Canelo" al concluir la pelea, validando el proceso que Munguía ha llevado de la mano del "Canelo Team".

Este gesto subraya la estrecha relación que se ha forjado bajo la tutela de Eddy Reynoso, quien ha sido el arquitecto detrás de la renovada estrategia y precisión defensiva que Munguía exhibió frente al "Toro" Reséndiz.

Canelo Álvarez se prepara para volver a los encordados | AP

ASÍ FUE LA VICTORIA DE MUNGUÍA

El combate fue un monólogo táctico por parte del tijuanense. Desde el primer asalto, Munguía utilizó su alcance para dictar el ritmo, castigando sistemáticamente la zona hepática de Reséndiz. Aunque el "Toro" mostró una resistencia admirable, la superioridad del nuevo campeón fue ratificada por los jueces con tarjetas de:

  • 117-111

  • 119-109

  • 120-108

Con este triunfo, Jaime Munguía mejora su récord profesional a 46 victorias (35 por KO). El respaldo de la figura más grande del boxeo actual y la guía de Reynoso lo posicionan no solo como un contendiente, sino como el heredero natural para protagonizar los grandes desafíos de la categoría en los próximos meses.

Jaime Munguía | AP
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