¿Se cancela? Así luce el paddock previo a la carrera principal del Gran Premio de Miami

Cinco largas semanas esperó la afición de la Fórmula 1 para disfrutar nuevamente de un fin de semana de Gran Premio. Y aunque la actividad en el Gran Premio de Miami 2026 comenzó con relativa normalidad, parece que tendrán que esperar un poco más para disfrutar una carrera principal.

Las sesiones de viernes y sábado en Florida se celebraron con relativa normalidad, y ayer la afición vio a Lando Norris quedarse con la victoria en la carrera sprint y Andrea Kimi Antonelli sumar una pole más en su carrera. Sin embargo, el panorama para la carrera principal de este domingo es incierto.

Kimi Antonelli celebrando su pole en el GP de Miami | AP

Justo después de la sesión de clasificación, al F1 anunció que la prueba de este domingo se iba a adelantar tres horas por el pronóstico de tormenta eléctrica y con el objetivo de minimizar el impacto. Pero la 'Madre Naturaleza' tuvo otros planes y desde muy temprano el clima hizo de las suyas en el Autódromo Internacional de Miami.

Carrera previa al GP de Miami se canceló

La actividad en Miami Gardens estaba programada para comenzar a las 8:00 horas locales (6:00 horas del centro de México), con la carrera McLaren Trophy America. No obstante, la misma no pudo llevarse a cabo debido a la "las fuertes lluvias y tormentas eléctricas en la zona", según el comunicado del comité organizador.

Norris gana el Sprint de Miami l AP

En redes sociales, además, comenzaron a circular videos sobre la situación en el paddock. En los mismos se observa la constante caída de agua, además del cielo tronando. De hecho, por medio de una pantalla en el autódromo se hizo la invitación a los asistentes a buscar refugio durante la tormenta eléctrica.

the current situation in the paddock 😳 raining, lightning and thunders...



(video from 4 minutes ago)



🎥: simoyesman pic.twitter.com/mv7MmtTYLc — clara (@leclercsletters) May 3, 2026

¿Se cancela la carrera de F1?

Pese a que el evento de McLaren no se celebró, hasta el momento la FIA y la F1 no han dado ninguna postura sobre el clima. De hecho, la carrera de Fórmula 2 programada para empezar a las 7:25 horas (tiempo del centro de México) no se retrasó, aunque la vuelta de formación se realizó detrás del Safety Car y los autos salieron con gomas de lluvia.

Por medio de una pantalla se pide a los asistentes del Gran Premio de Miami 2026 que busquen refugio | AFP

Además, en las primeras 12 vueltas salió dos veces el Safety Car y una el Virtual Safety Car debido a las condiciones de la pista. Pese a todo, los planes de celebrar la carrera principal del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 siguen en pie.