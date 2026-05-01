Luis Suárez y Charles Leclerc se roban los reflectores en el GP de Miami

El Gran Premio de Miami no solo se trata de lo que sucede en la pista; es el escenario donde las estrellas de todos los ámbitos se reúnen, y en esta ocasión, el asfalto de Florida fue testigo de un cruce de leyendas.

Luis Suárez, el goleador histórico de Uruguay, y Charles Leclerc, el 'Príncipe' de Ferrari, convivieron durante los preparativos del evento, regalando una de las postales más comentadas del fin de semana.

Luis Suarez en acción con Nacional | AP

¿Qué compartieron el 'Pistolero' y el piloto de Ferrari?

Durante el encuentro, Suárez y Leclerc intercambiaron obsequios que sellaron su admiración mutua. El delantero le entregó una camiseta personalizada de las "Garzas", mientras que el piloto de la escudería italiana compartió detalles sobre la preparación física y mental que requiere conducir a más de 300 km/h.

Ambos atletas bromearon sobre sus respectivas disciplinas, resaltando la presión de definir un partido en el último minuto frente a la de tomar una curva cerrada en el circuito de Miami. Este cruce refuerza el impacto cultural que la Fórmula 1 ha logrado en Estados Unidos, atrayendo a figuras que, como Suárez, ahora llaman a Miami su hogar.

No es casualidad que este tipo de encuentros ocurran en Miami. Desde su llegada al calendario de la F1, esta fecha se ha convertido en el punto de reunión favorito para deportistas de élite. Además de Suárez, se espera que otros compañeros del Inter Miami y figuras de la NFL se den cita en el grid de salida.

Para Leclerc, contar con el apoyo de una figura de la talla de Suárez es una motivación extra en un fin de semana donde Ferrari busca recortar distancias con Red Bull. Por su parte, el uruguayo reafirma su estatus como embajador del deporte en la ciudad, conectando el futbol con la adrenalina de los motores.