El príncipe Alberto de Mónaco sorprende a Charles y Alexandra Leclerc con un regalo de bodas único

El piloto de Fórmula 1, Charles Leclerc, y su esposa Alexandra, recibieron un obsequio muy especial por parte del príncipe Alberto de Mónaco: una maqueta personalizada de un Ferrari clásico, conmemorando su reciente enlace matrimonial.

Leclerc, Alexandra y su perro Leo en la boda | X: @Charles_Leclerc

Una historia de amor puro

La pareja contrajo matrimonio en una discreta ceremonia civil en Mónaco, justo antes del inicio de la temporada 2026 de la máxima categoría.

Aunque inicialmente buscaron mantener la privacidad, la noticia se difundió rápidamente después de que fueran vistos recorriendo las calles del principado en un espectacular Ferrari 250 Testa Rossa de 1957.

Regalo invaluable

El regalo del príncipe Alberto fue entregado durante la Gala del Premio Embajador de Buena Voluntad. Se trata de una maqueta de un Ferrari clásico, protegida por una vitrina, que incluye un detalle singular: un perro con una bufanda celeste, un claro guiño al color distintivo del piloto monegasco.

Los seguidores de la pareja no tardaron en encontrar una conexión entre el regalo y una publicación de Alexandra tras la boda. Ella había compartido una imagen del personaje infantil Stuart Little conduciendo su icónico descapotable rojo junto a la canaria Margalo, haciendo una divertida comparación con su paseo nupcial.

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux durante la celebración de su boda | INSTAGRAM: @alexandramalenaleclerc

¿Qué dijo Leclerc?

En declaraciones a F1.com antes del Gran Premio de Australia, Leclerc describió el día de su boda como inolvidable. "Fue uno de esos días que recordaré para siempre. Y lo mismo para Alex y para nuestra familia", comentó el piloto de Ferrari.

Leclerc explicó la naturaleza íntima del evento: "Fue solo con la familia, muy pequeño y secreto en cierto modo, algo que realmente disfrutamos". También adelantó sus planes para una celebración más grande. "Organizaremos otra con todos nuestros amigos más cercanos más adelante", dijo, señalando que "llevará tiempo organizarlo adecuadamente".

Ha sido genial. Obviamente fue un día increíble y me dio mucha positividad en el vuelo, ya que viajé directamente hacia aquí, a Melbourne. Así que sigo muy feliz y emocionado por la boda, y también por empezar la carrera mañana