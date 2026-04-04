Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

El príncipe Alberto de Mónaco sorprende a Charles y Alexandra Leclerc con un regalo de bodas único

Con la victoria de Kimi Antonelli en el Gran Premio de Japón, el italiano se convirtió en el piloto más joven en liderar el Campeonato de Pilotos
Axel Fernández
Axel Fernández 21:23 - 03 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Tras su unión, el piloto de Ferrari recibió un recuerdo relacionado con su equipo en la Fórmula 1

El piloto de Fórmula 1, Charles Leclerc, y su esposa Alexandra, recibieron un obsequio muy especial por parte del príncipe Alberto de Mónaco: una maqueta personalizada de un Ferrari clásico, conmemorando su reciente enlace matrimonial.

Leclerc, Alexandra y su perro Leo en la boda | X: @Charles_Leclerc
Leclerc, Alexandra y su perro Leo en la boda | X: @Charles_Leclerc

Una historia de amor puro

La pareja contrajo matrimonio en una discreta ceremonia civil en Mónaco, justo antes del inicio de la temporada 2026 de la máxima categoría.

Aunque inicialmente buscaron mantener la privacidad, la noticia se difundió rápidamente después de que fueran vistos recorriendo las calles del principado en un espectacular Ferrari 250 Testa Rossa de 1957.

Regalo invaluable

El regalo del príncipe Alberto fue entregado durante la Gala del Premio Embajador de Buena Voluntad. Se trata de una maqueta de un Ferrari clásico, protegida por una vitrina, que incluye un detalle singular: un perro con una bufanda celeste, un claro guiño al color distintivo del piloto monegasco.

Los seguidores de la pareja no tardaron en encontrar una conexión entre el regalo y una publicación de Alexandra tras la boda. Ella había compartido una imagen del personaje infantil Stuart Little conduciendo su icónico descapotable rojo junto a la canaria Margalo, haciendo una divertida comparación con su paseo nupcial.

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux durante la celebración de su boda | INSTAGRAM: @alexandramalenaleclerc
Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux durante la celebración de su boda | INSTAGRAM: @alexandramalenaleclerc

¿Qué dijo Leclerc?

En declaraciones a F1.com antes del Gran Premio de Australia, Leclerc describió el día de su boda como inolvidable. "Fue uno de esos días que recordaré para siempre. Y lo mismo para Alex y para nuestra familia", comentó el piloto de Ferrari.

Leclerc explicó la naturaleza íntima del evento: "Fue solo con la familia, muy pequeño y secreto en cierto modo, algo que realmente disfrutamos". También adelantó sus planes para una celebración más grande. "Organizaremos otra con todos nuestros amigos más cercanos más adelante", dijo, señalando que "llevará tiempo organizarlo adecuadamente".

Ha sido genial. Obviamente fue un día increíble y me dio mucha positividad en el vuelo, ya que viajé directamente hacia aquí, a Melbourne. Así que sigo muy feliz y emocionado por la boda, y también por empezar la carrera mañana
Lewis Hamilton y Charles Leclerc | AP
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Fórmula 1
Últimos videos
Lo Último
19:29 Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
19:27 Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
19:25 La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo
19:04 ¡Todo listo en Guadalajara! Pumas ya llegó al Akron para enfrentar a Chivas
18:58 Artemis II en Netflix: a qué hora ver el sobrevuelo lunar en vivo este 6 de abril de 2026
18:56 ¡Es que no me tienen paciencia! Lamine Yamal desata comparaciones con El Chavo del 8
18:43 Gabriela Jáquez hace historia con UCLA: campeonas de NCAA tras aplastar a South Carolina
18:41 Policía de la CDMX, Irma García, retiene campeonato mundial supermosca tras vencer a Emma Dolan
18:22 David Faitelson respalda a Jardine tras malos resultado con América
18:10 ¡Leyenda viva! Charlotte Flair celebra sus 40 años como una de las más grandes de WWE
Tendencia
1
Empelotados Marc Crosas y David Faitelson tienen nuevo roce por culpa de Emilio Azcárraga
2
Futbol Lucas Ocampos, de Rayados, ofrece disculpas tras gestos a la afición
3
Contra VIDEO: Denuncian a conductor del Metro CDMX en presunto estado inconveniente en Línea 2
4
Futbol Cruz Azul lamenta el fallecimiento de la madre de Víctor Manuel Velázquez
5
Futbol "Nadie es más que nadie": Hormiga González revela quiénes son los líderes de Chivas
6
Futbol Paolo Maldini estalla tras otro fracaso de Italia: "Tres Mundiales fuera es un desastre total"
Te recomendamos
Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
Futbol
05/04/2026
Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
Futbol
05/04/2026
Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo
Empelotados
05/04/2026
La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo
¡Todo listo en Guadalajara! Pumas ya llegó al Akron para enfrentar a Chivas
Futbol
05/04/2026
¡Todo listo en Guadalajara! Pumas ya llegó al Akron para enfrentar a Chivas
Artemis II en Netflix: a qué hora ver el sobrevuelo lunar en vivo este 6 de abril de 2026
Contra
05/04/2026
Artemis II en Netflix: a qué hora ver el sobrevuelo lunar en vivo este 6 de abril de 2026
¡Es que no me tienen paciencia! Lamine Yamal desata comparaciones con El Chavo del 8
Empelotados
05/04/2026
¡Es que no me tienen paciencia! Lamine Yamal desata comparaciones con El Chavo del 8