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Fórmula 1

F1 2026: ¿Dónde y cuándo será la próxima carrera de Checo Pérez?

Panorámica de Sergio 'Checo' Pérez en el Gran Premio de Japón 2026 | AP
Panorámica de Sergio 'Checo' Pérez en el Gran Premio de Japón 2026 | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 11:55 - 29 marzo 2026
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El mexicano tendrá un mes de "descanso" antes de que se reanude la actividad de la categoría

Un mes de "vacaciones obligatorias". Debido al conflicto armado en Asia Occidental, los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita de la Fórmula 1 no se llevarán a cabo este año, por lo que tras el Gran Premio de Japón pasará un mes antes de que se reanude la actividad.

Esta pausa le servirá a equipos como Cadillac para mejorar sus autos. La nueva escudería de la categoría ha tenido ligeros progresos con Sergio 'Checo' Pérez, que al menos ha terminado las tres carreras disputadas hasta ahora, y Valtteri Bottas, pero todavía con mucho camino por recorrer.

Checo Pérez durante el Gran Premio de Japón 2026 | AP
Checo Pérez durante el Gran Premio de Japón 2026 | AP

¿Cuándo es la siguiente carrera en la F1 2026?

Después de la carrera en Suzuka, y sin las citas en Asia Occidental, la categoría llegará por primera vez al continente americano. Será el Gran Premio de Miami la siguiente parada del calendario, segundo fin de semana de este año bajo formato sprint.

Panorámica de Checo Pérez en el Gran Premio de Miami | RED BULL
Panorámica de Checo Pérez en el Gran Premio de Miami | RED BULL

La carrera en Florida celebrará su quinta edición, tercera con carrera corta. Hasta ahora, Max Verstappen es quien más victorias tiene, con dos (2022 y 2023); los años siguientes las ganó McLaren: Lando Norris en 2024 y Óscar Piastri en 2025.

En cuanto a las carreras cortas, la del 2024 también la ganó Verstappen, cuando se llevó las dos pruebas del fin de semana en Miami. Mientras que el año pasado fue Norris quien se impuso ante Piastri y Lewis Hamilton en la carrera sprint.

Max Verstappen en el podio del Gran Premio de Miami 2024 | RED BULL
Max Verstappen en el podio del Gran Premio de Miami 2024 | RED BULL

¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en el Gran Premio de Miami?

Pérez Mendoza sumó puntos en las tres ediciones en las cuales participó en la carrera en Florida y solo en una subió al podio. Fue en la Temporada 2023 que Checo logró la pole position, pero ya en carrera quedó segundo detrás de Verstappen, que remontó desde el noveno lugar.

En sus otras dos participaciones, en 2022 y en 2024, el piloto tapatío finalizó cuarto, misma posición en la cual inició la carrera. Mientras que hace dos años, en la primera edición sprint en Miami, Checo Pérez quedó tercero detrás de Verstappen y Charles Leclerc.

Checo Pérez y Verstappen en el podio del Gran Premio de Miami 2023 | RED BULL
Checo Pérez y Verstappen en el podio del Gran Premio de Miami 2023 | RED BULL
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