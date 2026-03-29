Checo Pérez se marcha satisfecho tras el Gran Premio de Japón: "Buen progreso"

Por primera vez desde que inició la Temporada 2026 de la Fórmula 1, Sergio 'Checo' Pérez pudo disputar completo todo un fin de semana en el Gran Premio de Japón. Y aunque nuevamente quedó en los últimos lugares, el mexicano externó su confianza en los progresos realizados.

En su regreso a la parrilla de la categoría, el tapatío no ha tenido una tarea sencilla al formar parte de una escudería por completo nueva como es Cadillac. Por ello, finalizar las carreras en Australia y China fue un primer gran logro.

Ahora, en Suzuka el avance fue lento pero significativo, pues el mexicano en el sitio 17 y fue el mejor de los más lentos, por delante de Fernando Alonso, su compañero Valtteri Bottas y Alex Albon. Mientras que Oliver Bearman y Lance Stroll se retiraron.

Checo Pérez en el garage de Cadillac durante el Gran Premio de Japón 2026 | AP

Checo Pérez, satisfecho tras el Gran Premio de Japón

En Melbourne, el piloto mexicano no pudo disputar completas las Prácticas Libres por problemas del MAC01 y en Shanghái no concluyó la clasificación sprint, a pesar de lo cual pudo correr la carrera corta.

Pero en ese contexto, a pesar del choque que sufrió con Alex Albon, el hecho de que en Japón dio más de diez vueltas en todas las sesiones de entrenamiento y que no finalizó último, es un progreso que el tapatío celebra con entusiasmo de cara a los siguientes compromisos.

"Fin de semana muy positivo en Japón. Me encanta este circuito. Gran carrera tras superar todos los problemas. ¡Aficionados japoneses! ¡Son increíbles, los extrañé! ¡Buen progreso cada semana! ¡Próxima parada: Miami!", escribió Checo Pérez en sus redes sociales.

Very positive weekend in Japan 🇯🇵

Love this circuit.

Strong race after overcoming all issues.

Japanese fans! You are amazing, I missed you!

Good progress every week

Miami next !



Fin de semana muy positivo en Japón 🇯🇵

Me encanta este circuito.

Gran carrera tras superar todos los… pic.twitter.com/FJw04UTk3O — Sergio Pérez (@SChecoPerez) March 29, 2026

El mexicano ya había externado su optimismo a los medios de comunicación después de la carrera en Suzuka, en la cual consideró que los dos autos no están tan lejos del ritmo de los Williams y los Alpine. "Fue bastante interesante. Simplemente son capaces de seguir encontrando ritmo de manera constante".

"Creo que en este momento la principal (área a mejorar) es la carga aerodinámica, es donde más nos falta. El equilibrio en sí no es tan malo, es solo que nos falta la carga", añadió Pérez Mendoza, quien, de los pilotos sin puntos, es el único que ha concluido las tres carreras hasta ahora.

Checo Pérez en la entrada a pits durante el Gran Premio de Japón 2026 | AP

¿Cuándo vuelve a correr Checo Pérez?

Debido al conflicto armado en Asia Occidental, los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita se cancelaron, por lo que la F1 no tendrá actividad en abril. Ello dará tiempo a Cadillac para continuar con las mejoras del auto antes de su primera visita al continente americano.

Será el Gran Premio de Miami, primera carrera de Cadillac en casa y ante una comunidad con gran presencia de mexicanos, que se reanude la actividad. El evento está programado del viernes 1° al domingo 3 de mayo y será el segundo fin de semana en formato sprint.