¡Nuevo líder en la Categoría Reina! Kimi Antonelli gana el GP de Japón; Checo terminó en el lugar 17

El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Después de una largada impresionante por parte de Oscar Piastri, Charles Leclerc y Lando Norris, Kimi Antonelli no dejó de luchar y demostró una vez más que su victoria en China no fue una obra de la casualidad, sino una realidad, refrendando en el Gran Premio de Japón.

El joven italiano quedó rezagado en la sexta posición después del inicio de la carrera, sin embargo, el W17 de Mercedes es una bestia en la pista, razón por la cual dominó con facilidad el Circuito de Suzuka.

Pese a la gran reacción del piloto del país de la bota, también tuvo algo de suerte. En la vuelta 22, Oliver Bearman sufrió un duro accidente en la zona de las cucharas del trazado nipón, lo que provocó un safety car; mientras que Antonelli y Lewis Hamilton aprovecharon para ingresar a boxes y no perder la cima.

Oliver Bearman, de Haas, tuvo un fuerte accidente en el GP de Japón | AP

¿Cómo se definió el Gran Premio de Japón?

Kimi Antonelli no soltó la punta en ningún momento, y dejó a los demás pilotos rezagados después de que se levantó el safety car. La gran noticia del fin de semana llegó a Woking, pues después de que las dos primeras paradas del calendario fueran para el olvido, ahora lograron sumar puntos importantes y su primer podio de la Temporada 2026 gracias a Oscar Piastri.

Aunque los primeros dos lugares no se movieron para nada, el duelo por el tercer lugar fue una lucha encarnizada entre Charles Leclerc y George Russell. La lucha la terminó por ganar el piloto de Ferrari, quien aunque fue superado por el británico de Mercedes en el giro 51, un sorprendente ataque le devolvió el último lugar del podio.

Charles Leclerc, piloto de Ferrari, logra un tercer lugar en el GP de Japón | AP

Checo Pérez termina, pero no suma

Una de las gratas sorpresas en el Gran Premio de Japón fue Pierre Gasly, quien hizo una carrera digna de aplausos. El piloto de Alpine terminó en el séptimo lugar, después de superar a Max Verstappen, quien una vez más se notó frustrado y lejos del dominio al cual nos acostumbró.

Por otro lado, Cadillac y Sergio 'Checo' Pérez volvieron a tener una tarde "normal" en Japón. La escudería estadounidense logró que sus dos monoplazas terminaran la carrera, aunque de nueva cuenta fuera de la zona de puntos; el mexicano fue 17 y Valtteri Bottas fue 19.