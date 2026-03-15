F1: ¿Por qué los McLaren no corrieron el Gran Premio de China 2026?

La nueva era de la Fórmula 1 ha empezado con más dudas que certezas. Los autos han carecido de fiabilidad e incluso equipos como McLaren y Red Bull, de los cuales se esperaba más en este arranque de Temporada 2026, pero que han sufrido con sus autos.

El más claro ejemplo fue lo ocurrido en el Gran Premio de China, en el cual los dos autos de la escudería de Woking no pudieron largar. Con ello, Óscar Piastri suma dos DNS en este inicio de campaña y fue el primero para Lando Norris, que ha iniciado de mala forma la defensa de su corona.

Norris durante la clasificación del Gran Premio de China 2026 | AP

¿Por qué los McLaren no corrieron en China?

Desde las Prácticas Libres hasta la qualy, el Equipo Papaya se mantuvo entre los mejores tiempos, a lado de Ferrari y Mercedes, que han sido las escuderías más consistentes hasta ahora. No obstante, previo a la carrera principal, el auto de Norris no salió del pitlane por fallas electrónicas.

Mientras que en el caso de Piastri, tras la vuelta de formación, los mecánicos empujaron su auto de regreso al garage y ninguno de los dos salió para la carrera. "Todo iba bien de camino a la parrilla. Creo que fue algo similar, un problema eléctrico en la unidad de potencia, que creo que fue el mismo que tuvo Lando, pero no es el mismo problema eléctrico".

Oscar Piastri en el Gran Premio de China 2026 | AP

"Así que, sí, obviamente es decepcionante, pero es lo que hay", comentó Piastri, quien en el Gran Premio de Australia tampoco pudo correr por un accidente que sufrió cuando iba de camino a la parrilla. "Hace tiempo que no veía dos Grandes Premios por televisión".

"La semana pasada fue bastante duro de aceptar. Por desgracia, este tipo de cosas pasan a veces en las carreras, y sobre todo al principio de un nuevo reglamento, probablemente no sea una gran sorpresa. Así que, sí, es una pena que les haya pasado a los dos coches a la vez", añadió.

Norris no pudo ocultar su decepción

Por su parte, el actual campeón del mundo reconoció que no se enteró del problema hasta que ya estaba por salir a pista. "A veces es mejor dejar que se las apañen solos, pero me enteré probablemente 20 minutos antes de salir del garaje".

Lando Norris en el Gran Premio de China 2026 | AP

"Así que, sí, es una pena. Mi primer no-arranque en la F1, lo cual es triste. Y lo que es peor, que es un doble no-salida, ya que Oscar tampoco sale. Así que, sí, no es el mejor día para nosotros" y reconoció que se sintió muy decepcionado, no solo por él, sino por el trabajo de todo el equipo.

"Por supuesto, adoro a los mecánicos, todos se esfuerzan mucho, y es un equipo bastante complicado. Hay muchas cosas nuevas y, por supuesto, algunos problemas nuevos que todavía estamos descubriendo a veces. Todo el mundo en el box está decepcionado", finalizó.

Fue la primera vez desde el Gran Premio de Estados Unidos 2005 que los dos autos de McLaren se retiraron al inicio de la carrera. En aquella ocasión fue porque Kimi Raikkonen y Juan Pablo Montoya, junto con otros pilotos con neumáticos Michelin, se retiraron tras la vuelta de formación por dudas sobre la durabilidad de las gomas.