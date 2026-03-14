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Fórmula 1

¡De último minuto! Fórmula 1 suspende GP de Baréin y Arabia Saudí por conflicto bélico; no habrá carreras en abril

Gran Premio de Bahréin | TWITTER @F1 Gran Premio de Arabia Saudita
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 16:43 - 14 marzo 2026
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La temporada 2026 de la Fórmula 1 sufrirá un cambio significativo en su calendario

La categoría confirmó que los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudí no se celebrarán durante el mes de abril, luego de analizar la situación actual en la región de Oriente Medio.

Tras una evaluación exhaustiva, la Fórmula 1 decidió posponer ambos eventos, que originalmente estaban programados para disputarse durante abril. Además, se informó que no se buscarán carreras sustitutas para ocupar esas fechas dentro del calendario.

Las categorías soporte también se verán afectadas

La modificación en el calendario no solo afecta a la Fórmula 1. También se confirmó que las competencias de FIA Formula 2 Championship, FIA Formula 3 Championship y F1 Academy que estaban programadas para esos fines de semana tampoco se disputarán en las fechas previstas.

La decisión fue tomada tras consultas directas entre la Fórmula 1, la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) y los promotores de ambos Grandes Premios.

Stefano Domenicali explica la decisión

El presidente y CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, reconoció que la determinación no fue sencilla, pero aseguró que se tomó pensando en el contexto actual de la región.

Aunque ha sido una decisión difícil de tomar, lamentablemente es la correcta en este momento, considerando la situación actual en Oriente Medio.
Carlos Slim Domit durante el Gran Premio de México con Stefano Domenicali | MEXSPORT

Domenicali también agradeció a la FIA y a los promotores de ambos eventos por su comprensión ante el cambio de planes.

Quiero agradecer a la FIA y a nuestros increíbles promotores por su apoyo y comprensión. Esperaban recibirnos con su energía y pasión habituales, y esperamos regresar tan pronto como las circunstancias lo permitan.
Stefano Domenicali, presidente de Fórmula 1 | AP

La FIA prioriza la seguridad del campeonato

Por su parte, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, explicó que la decisión se tomó priorizando la seguridad de toda la comunidad del automovilismo.

La FIA siempre priorizará la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad y colegas. Tras una cuidadosa consideración hemos tomado esta decisión con esa responsabilidad firmemente en mente.

Ben Sulayem también expresó su deseo de que la región pueda recuperar pronto la estabilidad para que la Fórmula 1 regrese a esos escenarios en el futuro.

Así marcha el Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 Temporada 2026 | AP

Baréin y Arabia Saudí mantienen su compromiso con la F1

Desde Baréin, el director ejecutivo del Bahrain International Circuit, el jeque Salman bin Isa Al Khalifa, manifestó su respaldo a la decisión tomada por la Fórmula 1.

Apoyamos plenamente la decisión de la Fórmula 1 y agradecemos su colaboración constante. Esperamos volver a recibir a los aficionados de todo el mundo cuando la F1 regrese a Baréin.
Oscar Piastri en el Gran Premio de Arabia Saudita en 2025 | AP

En tanto, el presidente de la Saudi Motorsport Company y de la federación saudí de automovilismo, el príncipe Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal, aseguró que en Arabia Saudí comprenden las razones detrás del cambio en el calendario.

El Reino esperaba con entusiasmo el Gran Premio de Arabia Saudí en Yeda este abril, pero respetamos la decisión de la Fórmula 1 y continuaremos trabajando de manera cercana con la categoría.
Gran Premio de Bahréin
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