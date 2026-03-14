¿Colton Herta en Red Bull? CEO de Cadillac revela lo cerca que estuvo el estadounidense de firmar

La travesía de Cadillac en la Fórmula 1 comenzó y, aunque los resultados no han sido los esperados por los aficionados, la escudería estadounidense hizo lo más importante: competir. El equipo sumó experiencia al volante con Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas, además de un piloto de pruebas con trayectoría en IndyCar, nada más y nada menos que Colton Herta.

Aunque se llegó a especular que el estadounidense podría ser uno de los pilotos principales de Cadillac, la escudería eligió experiencia. Sin embargo, Dan Towriss, CEO del equipo, reveló que antes de contratar a Herta como piloto de pruebas y de Fórmula 2, estuvo cerca de estar con otros equipos en la Categoría Reina.

Creo que lo que mucha gente no sabe, o de lo que hemos hablado un poco, es lo bien que lo ha hecho Colton", explicó Towriss durante el podcast Beyond The Grid. "Ahora volvamos a la historia de Sauber. Estábamos buscando comprar ese equipo. Así que enviamos a Colton a la fábrica en Hinwil para subirse al simulador y fue rapidísimo."

Colton Herta, piloto de pruebas de Cadillac, en su etapa en IndyCar | AP

Red Bull pudo ser su casa

Además de Sauber, Towriss comentó que Colton Herta estuvo cerca de dos grandes equipos: McLaren y Red Bull. El piloto estadounidense de 25 años hizo una prueba excelente con los papaya, lo que llamó la atención de los de Milton Keynes.

"Cuando Oscar (Piastri) dejó Alpine para ir a McLaren, hubo algunos ajustes y él hizo algunas pruebas allí, y literalmente lo hizo tan bien durante esas sesiones que volvió a casa con un contrato de Red Bull para firmar. Probablemente me llevó un mes convencer a Colton y a sus representantes de no firmar ese contrato y quedarse con nosotros", sentenció.

Colton Herta, piloto de pruebas de Cadillac, en su etapa en IndyCar | AP

¿Cómo le ha ido a Colton Herta en Fórmula 2?

Al igual que la Categoría Reina, la Fórmula 2 comenzó sus actividades en el Gran Premio de Australia. En Melbourne, Colton Herta tuvo una actuación sobresaliente con Hitech. El piloto estadounidense comparte equipo con el nipón Ritomo Miyata.

En Australia, Colton Herta terminó sumando seis puntos, después de que finalizó la carrera en la séptima posición; su compañero quedó en quinto lugar. Ahora, la Fórmula 2 se moverá a Sakhir, aunque todo puede cambiar ante los rumores de la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita.