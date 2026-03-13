Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita apuntan a ser cancelados por conflicto en Irán, según fuentes

La escalada del conflicto bélico en Irán ha puesto en jaque al calendario de la Fórmula 1. La organización esperaba una mejora en la situación en el Golfo Pérsico, pero la persistencia de las hostilidades ha llevado a la inminente cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita.

Se prevé que la confirmación oficial llegue este fin de semana. Ambas carreras, programadas para el 12 y 19 de abril, se encontraban en una situación de riesgo desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero. Tanto la FIA como la Categoría Reina han estado monitorizando la situación de cerca junto a los promotores locales y las autoridades de ambos países.

Oscar Piastri en el Gran Premio de Bahréin en 2025 | AP

¿Qué implicaciones tendrá en el calendario de 2025?

La sustitución de estos eventos es inviable debido a la complejidad logística que implica organizar un Gran Premio con tan poco margen de tiempo. Por lo tanto, si se confirma la cancelación, el calendario del Mundial de 2026 se reducirá a 22 carreras. Esto creará un parón de cuatro semanas entre el Gran Premio de Japón y el de Miami.

Fuentes cercanas a la organización señalan que los promotores saudíes mostraron un gran interés en mantener su carrera, argumentando la ubicación de Yeda, más alejada de la zona de conflicto principal. Sin embargo, la falta de una desescalada y los crecientes problemas con el transporte aéreo han forzado a tomar una decisión urgente para evitar mayores complicaciones logísticas a los equipos y al personal.

Oscar Piastri en el Gran Premio de Arabia Saudita en 2025 | AP

Lo que pasará tras el GP de Japón

Un factor decisivo ha sido el transporte del material. La carga con los monoplazas y el equipamiento esencial debía partir de Japón hacia Bahréin tras la carrera que se disputará en dos semanas. Ahora, todo apunta a que esa carga será redirigida directamente a Miami, sede de la sexta prueba del campeonato.

Este inesperado descanso supone un respiro para equipos como Aston Martin y Williams, que han tenido un comienzo de temporada complicado. Este tiempo extra les permitirá trabajar en sus respectivos monoplazas para introducir mejoras. En el caso del equipo de Fernando Alonso, el foco está en el motor Honda, mientras que la escudería de Carlos Sainz podría aprovechar para introducir un nuevo chasis más ligero y fiable.