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¡Oficial! Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita quedan cancelados
La especulación terminó y la Fórmula 1 se tendrá que suspender por factores externos. Los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita quedaron cancelados, así se confirmó por medio de su vinculación con la plataforma Google Calendar.
Desde el inicio del Gran Premio de China, se especuló la cancelación de los grandes premios en Medio Oriente, aunque no hubo nada oficial. Pese a que la Categoría Reina no ha dado un comunicado, la Fórmula 1 no tendrá actividad en abril.
¿Qué pasará con esa parte del calendario?
Los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita estaban planeados a disputarse el 12 y 19 de abril del presente año, sin embargo, la respuesta de Irán a los ataques de Estados Unidos provocaron la cancelación de los mismos. Lo más probable es que dichas carreras no sean reemplazadas, sino que se reduzca el calendario de 24 a 22 carreras.
El Gran Premio de Japón, que se disputará el 29 de marzo, será el último antes de un parón de un mes de la Categoría Reina. Las actividades de la Fórmula 1 volverán para el Gran Premio de Miami, el 3 de mayo.
Gran Premio de China importante para Mercedes
Ya conforme a lo que ocurre en el asfalto, Mercedes tendrá la oportunidad de demostrar que lo que sucedió en Australia no fue una casualidad. George Russell comenzó de manera impresionante el Gran Premio de China, dominando en las Prácticas Libres y en la qualy de la carrera sprint; ganó también la misma.
Por si fuera poco, el compañero del piloto británico, Kimi Antonelli, también demostró que el W17 es el monoplaza a vencer en esta Temporada 2026. El único equipo que le ha seguido la pista a las Flechas Plateadas ha sido Ferrari, pero el Cavallino Rampante tiene que mejorar su estrategia para convencer a todos.
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