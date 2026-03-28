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Fórmula 1

Red Bull busca 'paz' tras el enfrentamiento de Verstappen con un periodista en Japón

Verstappen habla con los medios en el GP de Japón | AP
Verstappen habla con los medios en el GP de Japón | AP
09:38 - 28 marzo 2026
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El equipo Red Bull de Fórmula 1 está trabajando para resolver un tenso incidente ocurrido en Japón, donde Max Verstappen expulsó a un periodista británico de su conferencia de prensa. El piloto neerlandés ha justificado su reacción, mientras la escudería busca calmar la situación.

El conflicto se desató durante la sesión de prensa del jueves en Suzuka. Verstappen echó a un reportero que le preguntó si se arrepentía de su colisión con George Russell en Barcelona en junio de 2025, un incidente que le costó una penalización de 10 segundos y, a la postre, puntos cruciales en la lucha por el campeonato que perdió frente a Lando Norris por solo dos unidades.

Verstappen durante el GP de China | AP
Verstappen durante el GP de China | AP

La pregunta no era nueva, pero la reacción de Verstappen fue contundente. El piloto explicó que su enfado no se debió al contenido de la pregunta, sino a la actitud del periodista, a quien acusó de sonreír de forma irrespetuosa mientras él respondía.

"Esa pregunta en particular la he respondido como 20 veces. No se trata de la pregunta, sino de que después de la carrera final, cuando preguntas eso y te ríes en mi cara, está claro que se hace con mala intención. Demuestra una enorme falta de respeto. Si no eres respetuoso conmigo, yo no necesito serlo contigo. Así funciona la vida".

Verstappen insistió en que está acostumbrado a todo tipo de preguntas, incluso las que considera "estúpidas", pero sintió que en esta ocasión había una clara intención de provocar. "Para mí, estaba muy claro que se hizo de una manera irrespetuosa", añadió.

Verstappen en su auto durante el GP de China | AP
Verstappen en su auto durante el GP de China | AP

El periodista implicado, Giles Richards de The Guardian, ha ofrecido su propia versión, sugiriendo que Verstappen pudo haber malinterpretado su lenguaje corporal.

Reportes de la prensa europea indican que Red Bull no está de acuerdo ni con la acción de su piloto ni con la interpretación de los hechos por parte del cuatro veces campeón del mundo. El equipo ya se ha reunido por separado con Verstappen y con Richards para mediar en el conflicto.

El objetivo de la escudería austriaca es resolver la disputa en los próximos días o semanas para que todas las partes puedan pasar página. Aunque Verstappen ha señalado que "no es el momento" de hablar con Richards, especialmente tras una difícil clasificación en Suzuka.

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