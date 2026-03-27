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Fórmula 1

Lewis Hamilton defiende la nueva F1 y responde a las críticas de Max Verstappen

Lewsi Hamilton se ha puesto a favor de las mejoras que se han dado en las monoplazas | AP
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 12:50 - 27 marzo 2026
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Lewis Hamilton defendió los nuevos monoplazas de la F1 por ofrecer más espectáculo

La Fórmula 1 vive una nueva polémica en 2026, con Lewis Hamilton y Max Verstappen enfrentados por la dirección que ha tomado la categoría tras los recientes cambios técnicos. Mientras el británico celebra el espectáculo actual, el neerlandés ha sido uno de los principales críticos del nuevo formato.

El ahora piloto de Ferrari aseguró que los monoplazas actuales representan "lo que debería ser el automovilismo", luego de protagonizar una intensa batalla en el Gran Premio de China, donde consiguió su primer podio con la escudería italiana.

Lewis Hamilton, Ferrari | AP

Hamilton elogia la nueva F1 y el espectáculo en pista

Lewis Hamilton destacó que las nuevas regulaciones han permitido carreras más dinámicas, con múltiples adelantamientos y duelos constantes. Para el siete veces campeón, esta evolución acerca a la Fórmula 1 a la esencia del karting, donde los rebases son parte natural de la competencia.

El británico también resaltó que ahora es posible seguir de cerca a otro monoplaza sin perder rendimiento, algo que antes era complicado. En su opinión, el DRS era solo una solución temporal, mientras que el sistema actual genera competencia más auténtica.

Lewis Hamilton con Ferrari previo al GP de Australia 2026 | AP

Aunque admitió que no todos los cambios técnicos le convencen, Hamilton considera que el balance general es positivo y que la categoría atraviesa uno de sus mejores momentos en términos de espectáculo y crecimiento global.

Verstappen critica el formato y genera debate

En contraste, Max Verstappen fue contundente al calificar las carreras actuales como “terribles” y compararlas con un videojuego, criticando el uso del impulso de potencia como un elemento artificial que afecta la competencia.

Max Verstappen en el último Gran Premio de Japón | AP

El neerlandés no está solo en su postura, ya que pilotos como Lando Norris y Fernando Alonso también han mostrado reservas sobre el nuevo reglamento. Las críticas surgen en un contexto donde Red Bull ha perdido protagonismo frente a Ferrari y Mercedes.

Desde otros sectores del paddock, se sugiere que el descontento podría estar influido por la falta de competitividad del equipo austriaco en esta nueva etapa. Aun así, la Fórmula 1 mantiene su crecimiento y popularidad, con un debate abierto sobre el futuro del deporte.

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