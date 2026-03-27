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Fórmula 1

George Russell y Checo Pérez protagonizan ‘tenso’ momento: ‘¿Qué está haciendo este idiota?’

El Gran Premio de Japón es la tercera parada de la Fórmula 1 en la Temporada 2026, y la última antes del parón obligado tras la suspensión de las carreras de Arabia Saudita y Bahréin
Aldo Martínez
Aldo Martínez 12:36 - 27 marzo 2026
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El piloto de mercedes mostró su molestia luego de una maniobra peligrosa del mexicano durante la P1 de Japón

El asfalto y la velocidad vuelven a encontrarse en tierra del sol naciente. La Fórmula 1 regresa con el Gran Premio de Japón, donde las Prácticas libres 1 ya tuvieron sus grandes momentos, unos más felices que otros, pero sin duda, el que se llevó las pantallas fue un cruce entre el británico, George Russell y el mexicano, Sergio ‘Checo’ Pérez.

Checo Pérez en su monoplaza | AP

¿Qué pasó con Pérez y Russell?

El britancio se robó los reflectores al ser el más rápido del día, sin embargo, un incidente al comienzo de las prácticas fue el que más dio de qué hablar, todo gracias a un error de Sergio ‘Checo’ Pérez, de la escudería de Cadillac

Durante los intentos de Checo de sacar todo su potencial al CA01 (también llamado en ocasiones como MAC-26 en honor a Mario Andretti), el piloto veterano se acercó de manera peligrosa al Mercedes de Russell por lo que este último tuvo que maniobrar para evitar que los autos se chocaran.

MAC-26 de Cadillac | AP

Tras el incidente durante las prácticas, Russell no tardó en preguntarle a sus mecánicos quien había sido el piloto que hizo la maniobra, además de llamarlo ‘idiota’ en más de una ocasión.

¿Qué está haciendo este idiota? ¿Quién fue? Ese tiene que ser Pérez, sí, obviamente”, dijo Russell durante la radio con su equipo en las Practicas Libres 1. 
Checo Pérez en el Circuito de Suzuka | AP

¿Cómo le fue a checo Pérez en la P1 de Japón?

El regreso al circuito de Suzuka para Checo Pérez no resultó de la mejor manera. Durante las últimas vueltas el piloto mexicano tuvo además del altercado con Russell un roce con Alex Albon, piloto de Williams, situación que podría ser sancionada. 

Tras los altercados y el mal paso de la escudería, Checo terminó en el lugar 19 de las Prácticas Libres 1, además de tener una revisión pendiente de la FIA tras lo de Albone, por lo que tendrá que mejorar mucho para la conclusión del fin de semana del GP de Japón.

Mercedes-AMG F1 W17 | AP
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