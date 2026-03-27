¿Problemas en Cadillac? Checo Pérez 'responde' a los comentarios de Mario Andretti

El regreso de Sergio 'Checo' Pérez a la parrilla de Fórmula 1 ha sido complicado. El mexicano terminó en el último lugar tanto en el Gran Premio de Australia como en el de China, pero ganó posiciones ante los múltiples abandonos que hubo en ambas carreras.

Esa es la buena noticia para Cadillac, que al menos con el mexicano logró concluir las dos pruebas a pesar de ser un equipo completamente nuevo y de la nueva reglamentación. Sin embargo, a Mario Andretti, consejero de la escudería, los resultados no lo han dejado por completo satisfecho.

Valtteri Bottas y Checo Pérez, en China | @SChecoPerez

¿Qué dijo Mario Andretti sobre Checo Pérez?

Hace un par de días, previo al Gran Premio de Japón, en entrevista con el pódcast Drive to Wynn, Andretti consideró que tanto Checo como su compañero Valtteri Bottas están "un poco oxidados", en referencia al tiempo que pasaron fuera de la parrilla. "Llevan al menos una temporada fuera de la cockpit".

"Con el nuevo paquete y todo lo demás, están siendo muy cautelosos, solo para participar, y no complicar las cosas (...) y generando más trabajo del necesario (...) por los comentarios iniciales, está claro que nos falta algo de carga aerodinámica, estabilidad trasera. Eso es lo que no paro de oír de ambos", declaró.

La respuesta de Checo Pérez a Andretti

En la misma entrevista Andretti reconoció que de Melbourne a Shanghái tuvieron una mejora, pero externó su expectativa en que hacia el final de temporada puedan pelear por puntos. En este contexto, Checo mantuvo su visión de que terminar las carreras, por ahora, fue un buen resultado para Cadillac.

Mecánicos de Cadillac empujan el auto de Checo Pérez en Shanghái | AP

"Para ser honesto, creo que hemos estado rindiendo en un nivel muy alto. Especialmente, estuve muy contento con mi fin de semana en Melbourne, mi primera qualy. Estaba bastante satisfecho con eso", fueron las palabras de Pérez Mendoza previo a la carrera de este fin de semana en Suzuka.

Pérez Mendoza también señaló que no han sido Grandes Premios sencillos, pues en ambos tuvo problemas en las Prácticas Libres y China, además, tuvo el desafortunado choque con Bottas. "En la carrera tuvimos escenarios muy diferentes, sufrimos mucho daño".

"Así que no ha sido algo realmente sencillo. No he tenido un fin de semana completo, por así decirlo, pero creo que en términos de mi desempeño estoy bastante contento. Al regresar, inmediatamente estuve al ritmo en un par de días. Creo que estoy en un buen lugar en lo que respecta a mi conducción”, añadió.