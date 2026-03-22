‘Checo Pérez está oxidado’: Cadillac se sincera sobre la situación del mexicano

El inicio de temporada para Sergio Pérez con Cadillac en F1 ha dejado sensaciones encontradas dentro de la escudería. Aunque el piloto mexicano ha logrado completar las primeras carreras del calendario, desde el interior del equipo han sido claros al evaluar su desempeño tras su regreso a la máxima categoría.

Checo Pérez, en el Gran Premio de China | AP

¿Oxidados?

Fue Mario Andretti, integrante del consejo del equipo, quien habló sin rodeos sobre el momento que vive el tapatío. El histórico campeón del mundo no dudó en señalar que tanto Pérez como su compañero han tenido un arranque condicionado por el tiempo fuera de las pistas.

“Están un poco oxidados. Para ser sincero, creo que los dos están un poco oxidados. Ambos llevan al menos una temporada fuera de la cabina”, destacó, Andretti.

Checo Pérez recibiendo monedas de 10 y cinco pesos | @Jumpoint_

El directivo explicó que la adaptación no solo pasa por lo físico, sino también por el entendimiento del nuevo monoplaza. “Con el nuevo paquete y todo lo demás, están siendo muy cautelosos, ya sabes, solo para participar, y no complicar las cosas saliendo a la pista y generando más trabajo del necesario”, añadió en el podcast Drive to Wynn.

Pese a estas declaraciones, el desempeño de Checo Pérez ha tenido puntos positivos, especialmente en términos de consistencia. El mexicano logró cruzar la meta tanto en Australia como en China, cumpliendo con uno de los principales objetivos del equipo en este arranque: terminar carreras y recopilar información.

Checo Pérez, previo al GP de China | @SChecoPerez

Cadillac detecta fallas y escucha a sus pilotos

Más allá del rendimiento individual, Andretti también profundizó en los problemas técnicos que enfrenta el equipo en esta nueva etapa dentro de la Fórmula 1. El análisis interno apunta principalmente a deficiencias en el comportamiento del auto.

Por los comentarios iniciales, está claro que creo que nos falta algo de carga aerodinámica, especialmente estabilidad trasera”, explicó. Además, añadió: “Eso es lo que no paro de oír de ambos y cosas por el estilo”, evidenciando que las sensaciones de los pilotos coinciden en ese punto crítico.

Valtteri Bottas y Checo Pérez, en China | @SChecoPerez

Andretti también hizo énfasis en la complejidad que representa el nuevo reglamento técnico, especialmente en la gestión de la unidad de potencia. “La otra parte es intentar comprender totalmente cómo sacar partido a la unidad de potencia… entre mantener la carga de la batería y todo ese tipo de cosas”, comentó.

Finalmente, el campeón de 1978 reconoció que los desafíos actuales de la Fórmula 1 hacen que incluso desde fuera valore la dificultad que enfrentan los pilotos. “Como piloto, creo que, para poder sacar todo el partido al chasis, ahora, de repente, tienes que volver a aprender a usar el acelerador… así que no estoy seguro de envidiar a los pilotos en este momento. Casi me alegro de estar al margen”, sentenció.

Así, mientras Checo Pérez sigue en proceso de adaptación, en Cadillac tienen claro que el camino apenas comienza y que tanto el piloto como el equipo deberán evolucionar rápidamente si quieren ser competitivos en la temporada.

Checo Pérez y Valtteri Bottas en el desfile de pilotos en el Gran Premio de Australia 2026 | AP