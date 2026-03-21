El primer monoplaza de Ayrton Senna en la F1, a subasta por una cifra millonaria

El Toleman TG183B de 1984, el coche con el que Ayrton Senna debutó en la Fórmula 1, ha salido a subasta y se estima que podría alcanzar un valor de hasta 3.8 millones de euros.

Una pieza histórica del automovilismo está disponible para coleccionistas: el Toleman TG183B de 1984, el monoplaza que marcó el inicio de la legendaria carrera de Ayrton Senna en la Fórmula 1. La casa de subastas RM Sotheby's ha valorado el vehículo en un rango de entre 2.8 y 3.8 millones de euros.

Toleman TG183B, primer monoplaza de Ayrton Senna | AFP

¿En cuántas carreras compitió Ayrton Senna con ese auto?

Con este coche, Senna participó en cuatro carreras de la Temporada de 1984, incluyendo su debut en el Gran Premio de Brasil. Fue también al volante de este Toleman con el que el piloto brasileño consiguió sus primeros puntos en el campeonato, tras finalizar sexto en los Grandes Premios de Sudáfrica y Bélgica.

Según la descripción de la casa de subastas, el Toleman TG183B, diseñado por Rory Byrne, se encuentra en un estado de conservación "maravilloso y mantiene muchas de sus características originales". El vehículo está equipado con un motor Hart 415T de la época y una caja de cambios reconstruida.

Este chasis en particular ha tenido una vida activa recientemente. Fue conducido por el expiloto y ahora analista de Sky Sports F1, Martin Brundle, para el documental de 2022 The Story of Toleman. Más recientemente, en 2024, el piloto de Alpine, Pierre Gasly, lo pilotó en Silverstone para conmemorar el 40º aniversario del debut de Senna y los 30 años de su trágico fallecimiento.

Ayrton Senna, durante el GP de México en 1992 | MEXSPORT

"No recuerdo una experiencia tan increíble", declaró Gasly tras su exhibición. "Conducir el primer coche de F1 de Senna superó todas mis expectativas. Fue muy emotivo".

El piloto francés añadió: "Nunca había estado en un coche de carreras más antiguo que yo y la pureza de la conducción era increíble: solo tres pedales y un volante simple, muy diferente a lo que estoy acostumbrado en un coche moderno de F1. Fue una experiencia única en la vida que nunca olvidaré. Muy, muy especial".

Ayrton Senna, durante el GP de Brasil en 1994 | MEXSPORT

Las reacciones sobre el primer monoplaza

En aquella ocasión, Gasly estuvo acompañado por la expiloto de las W Series y comentarista Naomi Schiff, quien compartió su entusiasmo en Instagram: "¡La primera foto lo dice todo! Qué sesión tan maravillosa con Sky Sports F1 hace unas semanas, en la que Pierre Gasly y yo pudimos ponernos al volante del Toleman TG183B".