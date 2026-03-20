¿Fernando Alonso sin jefe? Aston Martin realiza movimiento y Adrian Newey no será más el director de equipo

Apenas empezó la Temporada 2026 de la Fórmula 1 y ya comenzaron los movimientos en las escuderías. De acuerdo con la prensa internacional, Aston Martin dará un giro inesperado y ya no tendrá más a Adrian Newey como jefe de equipo, aunque el británico no saldrá de la escudería.

De acuerdo con Motorsport, Newey dejará el cargo para enfocarse únicamente en el desarrollo del auto y en aspectos técnicos. El mismo medio apuntó que su sucesor será Jonathan Wheatley, con quien trabajó mucho tiempo en Red Bull y, actualmente, es director de Audi.

Fernando Alonso, de Aston Martin, en el GP de China 2026 | AP

¿Por qué Adrian Newey no seguirá con Aston Martin?

A pesar de que Aston Martin aseguró que Newey "continúa liderando el equipo como jefe de equipo y como director técnico", diversos medios afirman que la decisión está tomada. Lo anterior por las complicaciones que ha supuesto la nueva colaboración con Honda.

El fabricante japonés se sumó como proveedor de motores de la escudería de Silverstone este año en lugar de Mercedes. Sin embargo, en los dos primeros Grandes Premios del año han tenido problemas con las vibraciones que dificultan la conducción.

En este sentido, Newey dejaría el cargo de jefe de equipo apenas cuatro meses después de su nombramiento, para enfocarse meramente en el aspecto técnico. El movimiento, además, se dio por la falta de experiencia del británico en la gestión de una escudería.

Newey se incorporó oficialmente a Aston Martin en septiembre de 2024 | X: @AstonMartinF1

Wheatley reemplazará a Newey en Aston Martin

Los rumores de los posibles cambios en la dirigencia de Aston Martin comenzaron desde el Gran Premio de Australia y a partir de ese momento empezaron a sonar varios nombres. Christian Horner, Andreas Seidl y Flavio Briatore fueron algunas de las opciones que se manejaron en ese momento.

No obstante, los más recientes rumores apuntan a que el elegido fue Jonathan Wheatley por sugerencia del propio Newey. Ambos estuvieron juntos en Red Bull por casi 20 años, aunque en los cargos de director deportivo y director técnico, respectivamente.

Ambos dejaron al equipo de Milton Keynes en 2024 y Wheatley llegó a un acuerdo con Audi, a la cual se incorporó el año pasado junto con Mattia Binotto, que llegó como director ejecutivo. Por ahora no está