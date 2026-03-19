Checo Pérez se 'burla' de la nueva Fórmula 1 y la compara con Mario Kart

Las nuevas reglas de la Fórmula 1 no terminan de convencer a los pilotos de la parrilla y más de uno ha manifestado su inconformidad, algunos con un poco de humor. Tal es el caso de Sergio 'Checo' Pérez, quien en el pasado Gran Premio de China se burló del 'Modo Adelatamiento'.

Esta nueva modalidad sustituye al conocido DRS y permite al piloto recibir un impulso extra de potencia cuando persigue a un rival a menos de un segundo de distancia. No obstante, para algunos pilotos, incluido Checo, es como jugar un videojuego.

Mecánicos de Cadillac empujan el auto de Checo Pérez en Shanghái | AP

"Ahora necesito un hongo. Ha desaparecido. No sé qué ha pasado", bromeó Checo durante la carrera en Shanghái, en referencia a Mario Kart y la manera de ganar potencia en el juego. Esta no es la primera queja del mexicano, que ya en Australia expresó su desagrado por la nueva modalidad.

"Solo con pulsar un botón, adelantas y luego te adelantan. Al estilo Mario Kart. Al fin y al cabo, el piloto también puede marcar la diferencia, pero todo se reduce a eso. Es muy pronto para juzgar estas normas, pero lleva tiempo. Lo que vimos en Melbourne, hablando como aficionado, no me gustó", finalizó.

Checo Pérez 🇲🇽, piloto de:



Fórmula uno ❌

MARIO KART ✅🍄



pic.twitter.com/Vzs49WuBvo — Noticias Cadillac F1 (@CadillacargF1_) March 16, 2026

¿Cuándo correrá de nuevo Checo Pérez en la Temporada 2026?

La siguiente parada del calendario en la Temporada 2026 es el Gran Premio de Japón. La carrera en Suzuka está programada para comenzar con las Prácticas Libres el jueves 26 de marzo a las 20:30 horas (tiempo del centro de México). La clasificación está prevista para el sábado 28 a las 00:00 horas y la carrera para ese mismo día a las 23:00 horas.

Será, por ahora, la última carrera que a la afición mexicana le toque en horario de madrugada, además que será la última antes de la pausa forzada de un mes, por la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita en abril. El siguiente Gran Premio, el de Miami, está programado hasta el domingo 3 de mayo.

Sergio 'Checo' Pérez en el MAC-26 de Cadillac, en el Gran Premio de China | AP

Así le ha ido a Checo Pérez en el Gran Premio de Japón

En 12 participaciones en este escenario, Pérez Mendoza logró sumar en ocho de ellas, mientras que en otras dos no concluyó la carrera. Además, tiene dos podios, ambos con Red Bull y ambos de segundo lugar, uno obtenido en la Temporada 2022 y el otro en la Temporada 2024.

TEMPORADA ESCUDERÍA POSICIÓN LARGADA POSICIÓN FINAL 2011 Sauber 17 8 2012 Sauber 5 Abandono por trompo 2013 McLaren 11 15 2014 Force India 11 10 2015 Force India 9 12 2016 Force India 5 7 2017 Force India 7 7 2018 Force India 9 7 2019 Racing Point 17 8 2022 Red Bull 4 2 2023 Red Bull 5 Abandono por daños por colisión 2024 Red Bull 2 2