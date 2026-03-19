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Checo Pérez se 'burla' de la nueva Fórmula 1 y la compara con Mario Kart
Las nuevas reglas de la Fórmula 1 no terminan de convencer a los pilotos de la parrilla y más de uno ha manifestado su inconformidad, algunos con un poco de humor. Tal es el caso de Sergio 'Checo' Pérez, quien en el pasado Gran Premio de China se burló del 'Modo Adelatamiento'.
Esta nueva modalidad sustituye al conocido DRS y permite al piloto recibir un impulso extra de potencia cuando persigue a un rival a menos de un segundo de distancia. No obstante, para algunos pilotos, incluido Checo, es como jugar un videojuego.
"Ahora necesito un hongo. Ha desaparecido. No sé qué ha pasado", bromeó Checo durante la carrera en Shanghái, en referencia a Mario Kart y la manera de ganar potencia en el juego. Esta no es la primera queja del mexicano, que ya en Australia expresó su desagrado por la nueva modalidad.
"Solo con pulsar un botón, adelantas y luego te adelantan. Al estilo Mario Kart. Al fin y al cabo, el piloto también puede marcar la diferencia, pero todo se reduce a eso. Es muy pronto para juzgar estas normas, pero lleva tiempo. Lo que vimos en Melbourne, hablando como aficionado, no me gustó", finalizó.
Checo Pérez 🇲🇽, piloto de:— Noticias Cadillac F1 (@CadillacargF1_) March 16, 2026
Fórmula uno ❌
MARIO KART ✅🍄
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¿Cuándo correrá de nuevo Checo Pérez en la Temporada 2026?
La siguiente parada del calendario en la Temporada 2026 es el Gran Premio de Japón. La carrera en Suzuka está programada para comenzar con las Prácticas Libres el jueves 26 de marzo a las 20:30 horas (tiempo del centro de México). La clasificación está prevista para el sábado 28 a las 00:00 horas y la carrera para ese mismo día a las 23:00 horas.
Será, por ahora, la última carrera que a la afición mexicana le toque en horario de madrugada, además que será la última antes de la pausa forzada de un mes, por la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita en abril. El siguiente Gran Premio, el de Miami, está programado hasta el domingo 3 de mayo.
Así le ha ido a Checo Pérez en el Gran Premio de Japón
En 12 participaciones en este escenario, Pérez Mendoza logró sumar en ocho de ellas, mientras que en otras dos no concluyó la carrera. Además, tiene dos podios, ambos con Red Bull y ambos de segundo lugar, uno obtenido en la Temporada 2022 y el otro en la Temporada 2024.
TEMPORADA
ESCUDERÍA
POSICIÓN LARGADA
POSICIÓN FINAL
2011
Sauber
17
8
2012
Sauber
5
Abandono por trompo
2013
McLaren
11
15
2014
Force India
11
10
2015
Force India
9
12
2016
Force India
5
7
2017
Force India
7
7
2018
Force India
9
7
2019
Racing Point
17
8
2022
Red Bull
4
2
2023
Red Bull
5
Abandono por daños por colisión
2024
Red Bull
2
2
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