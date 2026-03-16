Jannik Sinner elogia a Kimi Antonelli tras ganar Indian Wells: "Un día especial para Italia"

Jannik Sinner (24 años, 2 ATP) conquistó su primer título del año, al imponerse a Daniil Medvedev (30 años, 10 WTA) en la final de Indian Wells por 7-6 (6), 7-6 (4). Tras su victoria en California, el italiano elogió a un compatriota suyo, Kimi Antonelli (19 años), quien ganó la primera carrera de Fórmula 1 de su carrera.

Jannik Sinner levantó el título de Indian Wells | AP

Después de caer en Semifinales del Abierto de Australia ante Novak Djokovic y en Cuartos de Final en Doha frente a Jakub Mensik, Sinner elevó su nivel, jugó de manera excepcional en Indian Wells y se alzó con el primer título de su carrera en este torneo.

Daniil Medvedev, quien había superado a Carlos Alcaraz (22 años, 1 ATP) en semifinales, no logró dar otra sorpresa, a pesar de ofrecer una sólida resistencia ante Sinner. El tenista de 24 años mantuvo la calma en los dos tie-breaks y se impuso con un doble 7-6 (6), 7-6 (4).

Antonelli en el podio del Gran Premio de China en su triunfo | AP

Jannik Sinner, fan de Kimi Antonelli

El día antes de la final, tras clasificarse para el último partido, Sinner no estaba seguro de si vería el Gran Premio de China, donde Kimi Antonelli, su compatriota, iba a salir desde la pole position.

El piloto de Mercedes aprovechó su excelente posición en la parrilla de salida, condujo de manera impecable, superó un buen inicio de los pilotos de Ferrari, y se adjudicó la primera carrera de Fórmula 1 de su carrera.

El segundo puesto fue para su compañero de equipo, George Russell, mientras que las siguientes dos posiciones fueron para Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

Después de conquistar el título en Indian Wells, Sinner quiso enviar un mensaje a Antonelli, quien se mostró muy emocionado tras su victoria en China.

No tiene nada que ver con el tenis, pero fue un día especial para Italia. Soy un gran aficionado a la Fórmula 1 y es extraordinario tener a un italiano muy, muy joven, Kimi, que ha devuelto a Italia a lo más alto. Así que gracias, Kimi, gracias, Fórmula 1, y nos vemos el año que viene