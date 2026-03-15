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Fórmula 1

¿Kimi Räikkönen de regreso a la parrilla? Antonelli vivió curioso incidente en su victoria en el Gran Premio de China

Kimi Antonelli ganó su primera carrera en la F1; Checo Pérez terminó de milagro en Shanghái
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 09:20 - 15 marzo 2026
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El italiano logró una histórica victoriaa, pero un curioso error en el podio le robó momentáneamente el protagonismo.

Con su triunfo en el Gran Premio de China, Andrea Kimi Antonelli se convirtió en el segundo piloto más joven en la historia en ganar un gran premio, superando a su compañero de equipo George Russell y a Lewis Hamilton, quien logró su primer podio en una carrera principal con Ferrari al terminar tercero.Fue u

Fue un momento histórico para el joven piloto de Mercedes, que en la clasificación se quedó con la pole position y superó el récord de Sebastian Vettel como el más joven en lograr la P1 en una qualy. Mientras que con su victoria se convirtió en el primer italiano en ganar una carrera desde Giancarlo Fisichella hace 19 años y 361 días, tras la victoria de este último en Malasia.

George Russell, Kimi Antonelli y Lewis Hamilton en el podio del Gran Premio de China | AP

El curioso incidente de Antonelli en China

Sin embargo, esos momentos históricos en el Circuito Internacional de Shanghái se vieron momentáneamente opacados por un incidente en la ceremonia de premiación. Al subir al podio, el veterano presentador Bob Constanduros tuvo un lapsus momentáneo y le dio la bienvenida al campeón del mundo de 2007, Kimi Räikkönen.

Kimi Antonelli, de Mercedes, ganó el GP de China | AP

"Desde Italia, Kimi Räikkönen", dijo el presentador, lo que provocó la sorpresa de Antonelli y Russell, que lo tomaron con humor. También Hamilton en el podio comenzó a reírse mientras aplaudía. Incluso la cuenta de X de Mercedes se rió de lo ocurrido y compartió el video en redes sociales.

"Erm... Eso no suena bien, ¿verdad?", escribió la cuenta de las Flechas Plateadas, que tienen dos victorias en dos carreras en este inicio de temporada. Curiosamente, tanto en Australia como en China hicieron el doblete y les acompañó un piloto de Ferrari, en Melbourne fue Charles Leclerc y en Shanghái, Hamilton.

¿Cómo sería una victoria de Räikkönen?

Para que conste, mientras que Antonelli se convirtió en el segundo ganador más joven con 19 años, 6 meses y 19 días, un hipotético triunfo de Räikkönen lo habría convertido en el tercer piloto de mayor edad en lograrlo, con 46 años, 4 meses y 27 días. Solo Luigi Fagioli (53 años y 22 días) y Juan Manuel Fangio (46 años, 9 meses y 3 días) lo superarían.

Alonson, Raikkonen y Vettel, un podio de campeones en Australia | AP

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

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