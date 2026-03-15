Kimi Antonelli gana el Gran Premio de China; Checo Pérez terminó en la posición 15

Italia volvió a tener un piloto ganador de un Gran Premio. Giancarlo Fisichella era el último corredor del país de la bota en subirse a lo más alto, y digo era porque Kimi Antonelli logró una histórica victoria en el Circuito Internacional de Shanghái. Mercedes volvió a demostrar que es la escudería a vencer en esta Temporada 2026 de la Fórmula 1, con un 1-2 dominante.

El joven piloto italiano lució dubitativo en el comienzo de la carrera, pues Lewis Hamilton y Charles Leclerc tuvieron una largada impresionante. Sin embargo, Antonelli y su W17 tuvieron una tarde tranquila en El Reino Medio; George Russell, su compañero, luchó hasta el final, pero no pudo siquiera alcanzarlo.

Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, ganó el Gran Premio de China | AP

¿Cómo fue el desarrollo del Gran Premio China 2026?

Lo más emocionante de la carrera fue la largada, que tuvo de todo. Ferrari demostrando que su auto puede competir; además del primer choque en la campaña entre Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas. Pese a la intensidad en un principio del Cavallino Rampante, las Flechas plateadas aprovecharon la pelea entre Hamilton y Leclerc, para una victoria sencilla de Antonelli.

Entre lo más importante del Gran Premio de China, fue el abandono de Max Verstappen tras una falla en el motor. El León Neerlandés volvió a salir decepcionado de una carrera, con una desgastada relación con el auto de Red Bull.

Max Verstappen, piloto de Red Bull, abandonó el Gran Premio de China | AP

McLaren y un drama más

Antes del Gran Premio, McLaren tuvo problemas que le impidieron competir en la segunda carrera del calendario. Los de Woking intentaron salir desde los pits, pero fue prácticamente imposible tener los monoplazas listos de Oscar Piastri y Lando Norris.

El piloto australiano tampoco compitió en el Gran Premio de Australia, aunque logró sumar tres puntos en la primera carrera sprint de la temporada. El poderío que mostró el equipo papaya en la campaña anterior parece que quedó en el olvido.

La siguiente parada de la Categoría Reina será en el País del Sol Naciente. Japón recibirá el tercer fin de semana de acción en la Fórmula 1, para después entrar en un parón de un mes por la cancelación de las carreras de Arabia Saudita y Bahréin.