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Fórmula 1

F1 2026: ¿dónde y cuándo se correrá la próxima carrera de Checo Pérez?

Kimi Antonelli ganó su primera carrera en la F1; Checo Pérez terminó de milagro en Shanghái
Emiliano Arias Pacheco 21:29 - 15 marzo 2026
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La Categoría Reina tendrá un parón de una dos semanas, hasta su comienzo el 26 de marzo

La Fórmula 1 entrará en una breve pausa tras la disputa del Gran Premio de China, una carrera en la que Kimi Antonelli (Mercedes) se llevó la victoria y mantuvo a la escudería alemana en la cima del Campeonato de Constructores. Con este resultado, el joven piloto italiano confirmó el buen momento del equipo en el arranque de la temporada.

Tras esta segunda ronda del calendario, la categoría se prepara para disputar el Gran Premio de Japón, que marcará la tercera carrera del campeonato. La cita se llevará a cabo en el tradicional Circuito de Suzuka, uno de los trazados más emblemáticos del automovilismo mundial.

Kimi Antonelli, de Mercedes, ganó el GP de China | AP

La carrera en territorio japonés también será clave para Sergio 'Checo' Pérez, quien busca sumar sus primeros puntos de la Temporada 2026 ahora como piloto de Cadillac, escudería que debutó recientemente en la Máxima Categoría.

El piloto mexicano intentará aprovechar las características del circuito para mejorar su rendimiento y comenzar a escalar posiciones en el campeonato, en un inicio de temporada que ha sido complicado para su nuevo equipo.

Sergio 'Checo' Pérez en el MAC-26 de Cadillac, en el Gran Premio de China | AP

¿Cuándo es el Gran Premio de Japón 2026 de Fórmula 1?

La Ronda 3 de la Temporada 2026 de Fórmula 1 se disputará en el Circuito de Suzuka, pista que recibió por primera vez a la categoría en 1987 y que actualmente cuenta con 5.807 kilómetros de longitud.

Este trazado es considerado uno de los más técnicos del calendario debido a sus curvas rápidas y cambios de dirección, elementos que suelen poner a prueba tanto la habilidad de los pilotos como el rendimiento de los monoplazas.

Max Verstappen en el último Gran Premio de Japón | AP

La actividad del fin de semana comenzará el jueves 26 de marzo, cuando se lleve a cabo la Práctica Libre 1 a partir de las 20:30 horas (tiempo del centro de México).

Posteriormente, el viernes 27 de marzo se disputará la Práctica Libre 2 a las 00:00 horas, mientras que la tercera y última sesión de entrenamiento se realizará el mismo viernes a las 20:30 horas.

Horarios del Gran Premio de Japón 2026 en México

La clasificación del Gran Premio de Japón quedó programada para las 00:00 horas del sábado 28 de marzo, sesión que definirá la parrilla de salida para la carrera.

Finalmente, la carrera del Gran Premio de Japón 2026 se disputará el sábado 28 de marzo a las 23:00 horas, también en horario del centro de México.

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