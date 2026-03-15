¡No sentía la manos! Fernando Alonso compartió por qué se retiró del GP de China

Aston Martin tiene graves problemas en la Temporada 2026 de la Fórmula 1. El equipo de Silverstone no ha sumado puntos en dos carreras y ni siquiera ha podido terminar la prueba con ninguno de los autos. Lance Stroll no clasificó en el Gran Premio de Australia y abandonó en China, mientras que Fernando Alonso se retiró en ambas carreras.

Además, en el caso del asturiano, durante la actividad en el Circuito Internacional de Shanghái, su AMR26 presentó muchos problemas por las excesivas vibraciones del motor Honda. De hecho, fue precisamente ese el problema que obligó al piloto español a retirarse después de 32 vueltas.

Fernando Alonso durante la qualy del Gran Premio de China 2026 | AP

¿Qué dijo Fernando Alonso sobre el motor Honda?

Desde las pruebas de pretemporada, Aston Martin y Honda, que sustituyó a Mercedes como proveedor de motores del equipo británico, reconocieron que tenían problemas con el auto por las constantes vibraciones al momento de incrementar las revoluciones. Sin embargo, en este fin de semana en Shanghái, en específico al momento de la carrera principal, el problema empeoró.

"Me retiré porque las vibraciones del motor la verdad es que eran diferentes hoy o excesivas. Y a partir de la vuelta 20 empezaba a no sentir del todo las manos y los pies", declaró Alonso en entrevista con DAZN y añadió que, ya con una vuelta de rezago y últimos tras el Safety car, no tenía sentido seguir.

Fernando Alonso y Lance Stroll en la carrera sprint del Gran Premio de China 2026 | AP

"La verdad es que seguir hasta acabar la carrera perdiendo sensibilidad en las manos y en los pies tampoco tenía mucho sentido", y enfatizó que el tema con las vibraciones es que son constantes, por lo que llega un punto en el que se pierde sensibilidad.

"Es como en los gimnasios, cuando haces 10 segundos o 30 en una de esas máquinas que vibran, está bien, pero si haces 40 minutos empiezas a tener una pérdida de sensibilidad y es lo que nos pasa a nosotros", compartió en entrevista con ESPN. "Las vibraciones parecían peores hoy que en cualquier otra sesión del fin de semana, así que tenemos que investigar por qué fue así"

Por último, externó su esperanza de que Honda pueda resolver el problema en las próximas dos semanas antes del Gran Premio de Japón. "Está claro que necesitamos más tiempo para arreglarlo todo, pero volveremos a intentarlo dentro de dos semanas en Japón".

Alonso had to let go of the steering wheel on the straight because of the vibrationspic.twitter.com/iqpHL8RTI0 — Holiness (@F1BigData) March 15, 2026

"¿Planes del equipo? Pregúntale al equipo. Los planes míos los tengo muy claros de aquí a Japón: volver a casa, descansar, entrenar fuerte, preparar Japón de la manera correcta y ojalá en Honda hagan también deberes y podamos ver algún progreso en Japón", reiteró.

¿Qué ha dicho Honda sobre las vibraciones?

En su llegada a China, el motorista japonés aseguró que habían trabajado en el problema de las vibraciones y que con soluciones de urgencia lograron reducirlas. No obstante, Alonso insistió que en Shanghái las sintió más que nunca. "Fue peor que ningún otro día del fin de semana, aunque sinceramente algunas de las medidas que tomamos fueron artificiales".

"Al bajar las revoluciones del motor todo vibra menos, pero en la carrera tienes que ir a altas revoluciones si quieres tratar de adelantar o recargar, así que con el tiempo se vuelve más difícil y exigente", finalizó el veterano piloto español.