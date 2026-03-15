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Fórmula 1

"Es una broma": Verstappen arremete contra la F1 tras su retiro en el Gran Premio de China

Kimi Antonelli ganó su primera carrera en la F1; Checo Pérez terminó de milagro en Shanghái
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 11:02 - 15 marzo 2026
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El neerlandés nuevamente fue muy crítico contra la categoría y su nueva normativa en la Temporada 2026

Una categoría poco divertida. Luego de su retiro en el Gran Premio de China, Max Verstappen arremetió contra la Fórmula 1 y su nueva normativa, la cual -en consideración del neerlandés- le ha quitado lo atractivo a la máxima categoría del automovilismo.

Desde las prácticas de la pretemporada, el piloto de Red Bull ha externado su molestia contra los cambios en las regulaciones técnicas, mismos que han presentado un desafío mayor para los de Milton Keynes. Y luego de un desastroso fin de semana en el Circuito Internacional de Shanghái, Verstappen nuevamente fue crítico.

¿Qué dijo Verstappen en el Gran Premio de China?

Tras quedar noveno en la sprint en China, a cuatro décimas de Oliver Bearman de Haas, Verstappen abandonó en la carrera principal a 11 vueltas del final, cuando podía pelear por el sexto lugar. Con esto, el neerlandés se marchó frustrado de Shanghái por su fin de semana sin puntos.

Verstappen en el Gran Premio de China 2026 | AP
Verstappen en el Gran Premio de China 2026 | AP

"No es nada divertido. Estamos jugando Mario Kart y esto no es Formula 1. Únicamente Kimi Antonelli y George Russell pueden ganar ¿verdad?", declaró el neerlandés al finalizar la carrera, en referencia a las tres victorias que tiene Mercedes hasta ahora, incluida la de la carrera sprint este fin de semana.

Verstappen, que ya en el pasado se había referido a la nueva regulación como la de una "Fórmula E con esteroides", reiteró que con la nueva normativa la Fórmula 1 es un manejo de la batería y el talento del piloto pasa a segundo plano. Además, aseguró que su crítica sería la misma incluso si sus resultados fueran mejores.

"Es una broma. Diría lo mismo si ganara. Si a alguien le parece divertido, es que no entiende de qué se trata realmente la competición", finalizó Verstappen, quien por ahora es octavo del Campeonato de Constructores, después de su sexto lugar en el Gran Premio de Australia.

Verstappen durante el Gran Premio de China 2026 | AP
Verstappen durante el Gran Premio de China 2026 | AP

¿Cuándo es la siguiente carrera de F1?

La categoría ahora se mantendrá en el continente asiático para el Gran Premio de Japón, mismo que está programado para comenzar con las Prácticas Libres el jueves 26 de marzo a las 20:30 horas (tiempo del centro de México). La clasificación está prevista para el sábado 28 a las 00:00 horas y la carrera para ese mismo día a las 23:00 horas.

Será, por ahora, la última carrera que a la afición mexicana le toque en horario de madrugada, además que será la última antes de la pausa forzada de un mes, por la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita en abril. El siguiente Gran Premio, el de Miami, está programado hasta el domingo 3 de mayo.

Mecánicos empujan el auto de Max Verstappen en el Gran Premio de China 2026 | AP
Mecánicos empujan el auto de Max Verstappen en el Gran Premio de China 2026 | AP
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