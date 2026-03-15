Checo Pérez aceptó responsabilidad por choque con Bottas en el GP de China

En su regreso a la parrilla de Fórmula 1, Sergio 'Checo' Pérez puede celebrar que ha concluido las dos primeras carreras del año con una escudería nueva por completo, algo que su excompañero, Max Verstappen, no logró con Red Bull en el Gran Premio de China. La mala noticia para el tapatío es que finalizó último, tanto en Shanghái como la semana pasada en Melbourne.

En el caso de la actividad de este fin de semana, Pérez Mendoza consideró que pudo finalizar en una mejor posición de no haber sido por su incidente con su compañero en Cadillac, Valtteri Bottas. Respecto a ese choque, el mexicano reconoció que fue su responsabilidad, aunque celebró que los autos no presentaron mayor daño.

Checo Pérez y Valtteri Bottas en el desfile de pilotos en el Gran Premio de Australia 2026 | AP

¿Qué pasó entre Checo y Bottas en el GP de China?

El Ministro de Defensa largó de una manera impresionante y logró escalar un par de posiciones, sin embargo, la tragedia ocurrió de inmediato. En la segunda curva del Circuito Internacional de Shanghái, el mexicano y el finlandés tuvieron un contacto, lo que provocó un trompo para Pérez.

Los dos autos de Cadillac pudieron seguir en pista y no hubo penalización alguna, aunque el daño impidió a Checo ganar más posiciones. "Tuve toda la culpa", aceptó el mexicano en la atención a medios luego de la carrera en la cual siete autos, incluidos los dos McLaren que ni siquiera largaron, sufrieron un abandono.

"Vi el hueco y fui por él. Pero al verlo, obviamente, Valtteri no tenía más sitio. Afortunadamente, no pasó nada grave. Lamentablemente, me costó la carrera", y añadió que nunca tuvo mala intención, además que "lo importante es disculparse, (reconocer) que te equivocaste, y que a veces cometes errores".

Checo Pérez, en el Gran Premio de China | AP

"Afortunadamente, (Bottas) terminó la carrera", agregó Checo Pérez. "En general, lo positivo es que terminamos intactos. Lo negativo es que todavía tenemos mucho trabajo que hacer en muchas facetas", finalizó el piloto mexicano.

¿Cuándo es la siguiente carrera de F1?

La categoría ahora se mantendrá en el continente asiático para el Gran Premio de Japón, mismo que está programado para comenzar con las Prácticas Libres el jueves 26 de marzo a las 20:30 horas (tiempo del centro de México). La clasificación está prevista para el sábado 28 a las 00:00 horas y la carrera para ese mismo día a las 23:00 horas.

Será, por ahora, la última carrera que a la afición mexicana le toque en horario de madrugada, además que será la última antes de la pausa forzada de un mes, por la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita en abril. El siguiente Gran Premio, el de Miami, está programado hasta el domingo 3 de mayo.