¿Molestia con Huiqui? Paradela y su actitud al salir de cambio en la victoria sobre Atlas

Cruz Azul ya está en las Semifinales. El conjunto celeste cumplió con el trámite y, con una victoria sólida ante el Atlas, aseguró su lugar entre los cuatro mejores del torneo. Sin embargo, lo que debió ser una noche de festejo absoluto en el vestidor cementero se vio empañado por un episodio de frustración protagonizado por su figura del momento: José Paradela.

José Paradela dándole el triunfo a Cruz Azul | MEXSPORT

MOLESTIA DE PARADELA PESE A VICTORIA

Paradela fue, sin duda, el hombre de la noche. Su anotación fue la que terminó por inclinar la balanza y sellar el boleto de los capitalinos. No obstante, el idilio terminó al minuto 71, cuando el técnico interino, Joel Huiqui, decidió realizar ajustes tácticos para dosificar el esfuerzo de su plantilla, ordenando el ingreso de Jeremy Márquez en lugar del argentino. La decisión no fue bien recibida por el "10", quien al percatarse de su número en la pizarra electrónica, cambió radicalmente el gesto.

José Paradela | IMAGO7

El camino de Paradela hacia la banca fue un catálogo de señales de molestia que iniciaron con una indiferencia total hacia sus propios compañeros de staff. Dos miembros del cuerpo técnico estiraron la mano para felicitarlo por su desempeño, pero el jugador los ignoró por completo, dejándolos con el saludo en el aire mientras seguía su marcha.

Antes de llegar al banquillo, el volante se arrancó el vendaje de las manos y lo arrojó con fuerza al césped en una clara muestra de rabia. Al cruzarse finalmente con el estratega, el saludo fue meramente protocolario y notablemente gélido. Si bien Paradela le dio la mano a Huiqui, en ningún momento alzó la vista ni le sostuvo la mirada al rostro, dirigiéndose de inmediato a su asiento con el semblante desencajado.

Parece que a Paredela no le gustó mucho salir de cambio contra Atlas. 🥲



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CRUZ AZUL ESPERA RIVAL

Independientemente de la actitud de José Paradela hacía el cuerpo técnico, La Máquina ya se encuentra una vez más instalada en las Semifinales del futbol mexicano y los celestes esperan conocer a su rival en las próximas horas.

El futuro de Cruz Azul hoy está encaminado a ser Chivas, sin embargo, una hipotética victoria del Club América en C.U. cambiaría todo y en ese caso, a La Máquina le tocaría enfrentar al vencedor entre Pachuca y Toluca.